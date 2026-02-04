Tether стримує апетити: компанія переглядає плани залучення $20 млрд через скепсис інвесторів

Найбільший у світі емітент стейблкоїнів, компанія Tether, змушена пом’якшити свої амбіції щодо нового раунду фінансування. Як повідомляють джерела, знайомі з ситуацією, криптогігант зіткнувся з опором інвесторів щодо оцінки компанії у фантастичні $500 млрд. Про це пише Financial Times.

Від $20 мільярдів до $5 мільярдів: зміна курсу

Минулого року група Tether, зареєстрована в Сальвадорі, розпочала переговори про залучення від $15 до $20 млрд. Така угода зробила б її однією з найдорожчих приватних компаній у світі. Однак наразі консультанти Tether обговорюють значно скромнішу суму — близько $5 млрд.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоїно у свіжому інтерв'ю назвав початкову цифру у $20 млрд «непорозумінням». За його словами, це була не мета, а «максимум, який компанія була готова продати». Ардоїно підкреслив, що Tether є надприбутковою і не відчуває гострої потреби в капіталі, а залучення зовнішніх коштів — це швидше стратегічний крок для зміцнення репутації та мережі зв'язків.

Порівняння з ШІ

Ардоїно виступив із гострою критикою оцінок сучасних технологічних компаній. Він вважає, що Tether, яка заробила близько $10 млрд чистого прибутку минулого року, заслуговує на вищу оцінку, ніж збиткові розробники штучного інтелекту.

«Компанії у сфері ШІ отримують такий самий прибуток, як і ми, тільки зі знаком мінус попереду. Якщо ви вірите, що якась ШІ-компанія коштує $800 млрд з величезним мінусом у звітності — що ж, будь ласка», — іронічно зауважив він.

Регуляторні ризики та репутація

Попри впевненість керівництва, потенційні інвестори висловлюють занепокоєння через кілька факторів:

Нагляд. З 2014 року Tether перебуває під прицілом регуляторів через питання про використання токена в незаконній діяльності та прозорість резервів.

Якість активів. Наприкінці минулого року S&P Global Ratings знизило рейтинг резервів Tether до найслабшого рівня через велику частку високоризикових активів, таких як біткоїн та золото.

Волатильність ринку. За останні шість місяців крипторинок значно просів, що змусило інвесторів уникати спекулятивних активів.

Зв'язок із фінансовою системою США

Tether залишається одним із найбільших у світі покупців казначейських облігацій США та впливовим гравцем на ринку золота. Це робить компанію найважливішою ланкою між традиційними фінансами та волатильним світом криптоактивів.

Ардоїно зазначив, що нове законодавство США щодо стейблкоїнів, підписане Дональдом Трампом, дає компанії новий імпульс. Зокрема, Tether вже запустила новий токен, що відповідає цим правилам.

Щодо фінансових результатів 2025 року, прибуток Tether знизився приблизно на чверть порівняно з 2024-м через падіння ціни біткоїна, проте це було частково компенсовано прибутком у $8−10 млрд на запасах золота завдяки зростанню цін на цей метал.