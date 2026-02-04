Іспанія збільшує субсидії для європейських електромобілів

Програма субсидій в рамках нового плану Auto+ надає пріоритет повністю електричним авто вартістю до 35 тис євро, які можуть отримати повну субсидію в розмірі 4500 євро, якщо вони зібрані в ЄС, в іншому випадку розмір підтримки зменшується до 3600 євро. Про це пише Укравтопром.