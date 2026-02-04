Програма субсидій в рамках нового плану Auto+ надає пріоритет повністю електричним авто вартістю до 35 тис євро, які можуть отримати повну субсидію в розмірі 4500 євро, якщо вони зібрані в ЄС, в іншому випадку розмір підтримки зменшується до 3600 євро. Про це пише Укравтопром.
4 лютого 2026, 15:36
Іспанія збільшує субсидії для європейських електромобілів
Які авто можуть рохраховувати на субсидії
Автомобілі вартістю від 35000 євро до 45000 євро, вироблені в Європі, також мають право на субсидію, хоча і за нижчими ставками.
Субсидія структурована за трьома критеріями:
- силова установка (50% допомоги для BEV, 25% для PHEV)
- ціна (до 35 000 євро)
- європейське виробництво, з додатковим бонусом, пов’язаним із складанням акумуляторів в ЄС.
Комерційні автомобілі можуть отримати 5000 євро, квадроцикли — 1500 євро, а електричні мотоцикли — 1100 євро.
