До 6000 євро за авто: У Німеччині даватимуть субсидії за купівлю або лізинг електромобілів

Перші субсидії на електромобілі в Німеччині з'явилися ще в 2016 році, в 2023 році їх скасували, і, нарешті, знову ввели з 1 січня 2026 року. В уряді ФРН наголошують, що головна мета таких виплат — стимулювати мешканців Німеччини з невеликими доходами та дітьми купувати саме електромобілі чи гібриди. Кожен п'ятий новий автомобіль, проданий у Німеччині 2025 року, був електричним. Про це пише DW.

Від чого залежить розмір субсидій

Субсидії залежатимуть від типу авто, доходу та складу сім'ї. Наприклад, 3000 євро — стандартна субсидія на купівлю електромобіля (при загальному доході людини/сім'ї до 80 000 євро брутто на рік). Ще плюс 500 євро можна отримати за наявності дитини — максимум платять за двох.

До 4000 євро виплатять покупцеві або сім'ям з доходом до 60 000 євро брутто на рік, а до 5000 євро — з доходом до 45 000 євро до вирахування податків.

Субсидії можна отримати лише за доходів до 90 000 євро брутто на рік — за умови наявності двох дітей. Вони діють тільки при купівлі нових авто та лізингу, крім того, електроавтомобіль не можна перепродувати протягом трьох років. Прийом заявок мають намір відкрити з травня 2026-го, але якщо машину куплено на початку цього року, субсидію можна буде оформити заднім числом.

Загальний бюджет на субсидії — 3 млрд євро, що має вистачити приблизно на 800 тисяч автомобілів. Виплати критикують через те, що вони поширюються лише на нові авто. Насправді сім'ї з такими доходами розглядатимуть купівлю скоріше вживаних, а не нових електромобілів.

Чому це важливо

Німецькі політики вважають, що за допомогою субсидій на дорогах Німеччини зменшиться кількість авто із двигуном внутрішнього згоряння. Критики закликають субсидувати не лише електромобілі, а й громадський транспорт, а також запровадити мито на машини з двигунами внутрішнього згоряння.