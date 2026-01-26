Multi від Мінфін
26 січня 2026, 10:56

До 6000 євро за авто: У Німеччині даватимуть субсидії за купівлю або лізинг електромобілів

Перші субсидії на електромобілі в Німеччині з'явилися ще в 2016 році, в 2023 році їх скасували, і, нарешті, знову ввели з 1 січня 2026 року. В уряді ФРН наголошують, що головна мета таких виплат — стимулювати мешканців Німеччини з невеликими доходами та дітьми купувати саме електромобілі чи гібриди. Кожен п'ятий новий автомобіль, проданий у Німеччині 2025 року, був електричним. Про це пише DW.

Перші субсидії на електромобілі в Німеччині з'явилися ще в 2016 році, в 2023 році їх скасували, і, нарешті, знову ввели з 1 січня 2026 року.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Від чого залежить розмір субсидій

Субсидії залежатимуть від типу авто, доходу та складу сім'ї. Наприклад, 3000 євро — стандартна субсидія на купівлю електромобіля (при загальному доході людини/сім'ї до 80 000 євро брутто на рік). Ще плюс 500 євро можна отримати за наявності дитини — максимум платять за двох.

До 4000 євро виплатять покупцеві або сім'ям з доходом до 60 000 євро брутто на рік, а до 5000 євро — з доходом до 45 000 євро до вирахування податків.

Субсидії можна отримати лише за доходів до 90 000 євро брутто на рік — за умови наявності двох дітей. Вони діють тільки при купівлі нових авто та лізингу, крім того, електроавтомобіль не можна перепродувати протягом трьох років. Прийом заявок мають намір відкрити з травня 2026-го, але якщо машину куплено на початку цього року, субсидію можна буде оформити заднім числом.

Загальний бюджет на субсидії — 3 млрд євро, що має вистачити приблизно на 800 тисяч автомобілів. Виплати критикують через те, що вони поширюються лише на нові авто. Насправді сім'ї з такими доходами розглядатимуть купівлю скоріше вживаних, а не нових електромобілів.

Чому це важливо

Німецькі політики вважають, що за допомогою субсидій на дорогах Німеччини зменшиться кількість авто із двигуном внутрішнього згоряння. Критики закликають субсидувати не лише електромобілі, а й громадський транспорт, а також запровадити мито на машини з двигунами внутрішнього згоряння.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+45
BigBend
BigBend
26 січня 2026, 11:04
#
А в Україні тільки податок ввели на електромобілі. Бо ми — успішна і процвітаюча країна, нам подачки не потрібні.
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
26 січня 2026, 11:10
#
Ну так и ты не гражданин Германии, а обычный украинский нытик!
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 січня 2026, 12:10
#
Браво!
+
+13
KingSalmon
KingSalmon
26 січня 2026, 12:06
#
Молодці німці. І своїх автовиробників таким чином підтримають, і населення заохотять пересісти на елекологічно чистіший транспорт, який берегтиме доходи домогосподарств, плюс це дозволить Німеччині менше імпортувати нафтопродуктів
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
26 січня 2026, 13:05
#
Ты хоть статью прочитай для начала, фантазёр! Там про немецкий автопром ни слова, а скорее всего только Китай будет в плюсе) Про экологичность и экономию, это отдельный анекдот, но таким «экономистам» как ты, этого не понять…
+
0
BigBend
BigBend
26 січня 2026, 13:10
#
«скорее всего» — і оце ще щось про рівень економістів каже. Смішно.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
26 січня 2026, 13:20
#
Даже не буду спрашивать про смысл и логику в этом комментарии. И так понятно, что их там нет. А смешно тебе, потому что такие «интеллектуалы» и с пальца смеются)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
