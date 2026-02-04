Nvidia близька до інвестиції $20 млрд в OpenAI — Reuters

Nvidia наближається до завершення угоди про інвестування близько $20 млрд у розробника ChatGPT — компанію OpenAI. Цей крок може стати частиною масштабного раунду фінансування, який виведе оцінку OpenAI на новий рівень, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Масштаби угоди та оцінка компанії

OpenAI прагне залучити до $100 млрд у межах поточного раунду фінансування. Якщо плани реалізуються, ринкова вартість стартапу Сема Альтмана сягне близько $830 млрд.

Nvidia претендує на роль ключового інвестора, попри попередні чутки про гальмування переговорів. Окрім Nvidia, за тісні зв'язки з OpenAI борються такі гіганти, як Amazon та SoftBank, розглядаючи це як критичну перевагу в «гонці озброєнь» штучного інтелекту.

Дженсен Хуанг розвіює сумніви

Хоча раніше в медіа (зокрема у Wall Street Journal) з’являлася інформація про можливий розрив домовленостей через невдоволення Nvidia темпами співпраці, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг спростував ці чутки.

Він підтвердив плани щодо «величезної» інвестиції, яка, ймовірно, стане найбільшою в історії компанії. Хуанг також зазначив, що Nvidia розглядає участь не лише у поточному раунді, а й у майбутньому IPO (первинному публічному розміщенні акцій) OpenAI.

Складнощі у відносинах: питання чіпів

Попри оптимістичні заяви про фінансування, технічна співпраця компаній має певні нюанси. Нещодавно з'явилися повідомлення, що OpenAI нібито не повністю задоволена новими чіпами Nvidia і з минулого року шукає альтернативи.

Сем Альтман швидко відреагував на ці чутки, назвавши чіпи Nvidia «найкращими у світі» та висловивши сподівання залишатися їхнім «гігантським клієнтом» протягом тривалого часу.

«Nvidia планує зробити величезну інвестицію в OpenAI — можливо, найбільшу за всю нашу історію», — заявив Дженсен Хуанг у нещодавньому інтерв'ю.