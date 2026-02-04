Nvidia близька до інвестиції $20 млрд в OpenAI — Reuters

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 лютого 2026, 14:46

Nvidia близька до інвестиції $20 млрд в OpenAI — Reuters

Nvidia наближається до завершення угоди про інвестування близько $20 млрд у розробника ChatGPT — компанію OpenAI. Цей крок може стати частиною масштабного раунду фінансування, який виведе оцінку OpenAI на новий рівень, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Nvidia близька до інвестиції $20 млрд в OpenAI — Reuters

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаби угоди та оцінка компанії

OpenAI прагне залучити до $100 млрд у межах поточного раунду фінансування. Якщо плани реалізуються, ринкова вартість стартапу Сема Альтмана сягне близько $830 млрд.

Nvidia претендує на роль ключового інвестора, попри попередні чутки про гальмування переговорів. Окрім Nvidia, за тісні зв'язки з OpenAI борються такі гіганти, як Amazon та SoftBank, розглядаючи це як критичну перевагу в «гонці озброєнь» штучного інтелекту.

Дженсен Хуанг розвіює сумніви

Хоча раніше в медіа (зокрема у Wall Street Journal) з’являлася інформація про можливий розрив домовленостей через невдоволення Nvidia темпами співпраці, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг спростував ці чутки.

Він підтвердив плани щодо «величезної» інвестиції, яка, ймовірно, стане найбільшою в історії компанії. Хуанг також зазначив, що Nvidia розглядає участь не лише у поточному раунді, а й у майбутньому IPO (первинному публічному розміщенні акцій) OpenAI.

Складнощі у відносинах: питання чіпів

Попри оптимістичні заяви про фінансування, технічна співпраця компаній має певні нюанси. Нещодавно з'явилися повідомлення, що OpenAI нібито не повністю задоволена новими чіпами Nvidia і з минулого року шукає альтернативи.

Сем Альтман швидко відреагував на ці чутки, назвавши чіпи Nvidia «найкращими у світі» та висловивши сподівання залишатися їхнім «гігантським клієнтом» протягом тривалого часу.

«Nvidia планує зробити величезну інвестицію в OpenAI — можливо, найбільшу за всю нашу історію», — заявив Дженсен Хуанг у нещодавньому інтерв'ю.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами