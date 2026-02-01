Nvidia заморозила інвестицію в OpenAI на $100 млрд через сумніви у стратегії Альтмана

Технологічний гігант Nvidia призупинив реалізацію амбітної угоди з розробником ChatGPT — компанією OpenAI. Йдеться про масштабний план фінансування обсягом до 100 мільярдів доларів , який мав забезпечити стартап необхідними обчислювальними потужностями для тренування новітніх моделей штучного інтелекту. Причиною охолодження стосунків стали внутрішні сумніви керівництва чіпмейкера щодо доцільності таких вкладень. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Від ейфорії до прагматизму

Попередні домовленості, досягнуті у вересні минулого року, передбачали створення інфраструктури потужністю щонайменше 10 гігават. Nvidia планувала інвестувати до $100 млрд, щоб допомогти OpenAI оплатити оренду своїх же чіпів. Тоді генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг назвав цей проєкт «найбільшим обчислювальним проєктом в історії», що навіть призвело до зростання капіталізації його компанії до майже $4,5 трлн.

Однак переговори, які мали завершитися за кілька тижнів, так і не вийшли за межі початкової стадії. За даними джерел, Хуанг у приватних розмовах почав наголошувати, що вересневий меморандум не був юридично зобов'язуючим.

Сумніви у дисципліні OpenAI

Головною причиною зміни позиції стала стурбованість Дженсена Хуанга підходом OpenAI до ведення бізнесу. Керівник Nvidia критикував стартап за «брак дисципліни» та висловлював побоювання щодо посилення конкуренції з боку Google (з їхнім Gemini) та Anthropic (з моделлю Claude).

Однак, Nvidia не розриває стосунки повністю. Компанія планує взяти участь у новому раунді фінансування OpenAI, який організовується для залучення капіталу від різних партнерів (включно з Amazon та SoftBank).

Фінансові ризики та конкуренція

Ситуація ускладнюється тим, що OpenAI готується до виходу на біржу (IPO) до кінця 2026 року. Генеральний директор стартапу Сем Альтман набрав на себе зобов'язань щодо обчислювальних потужностей на суму $1,4 трлн, що у 100 разів перевищує очікуваний виторг компанії за минулий рік. Це викликає нервозність в інвесторів, особливо на тлі успіхів конкурентів.

Варто зазначити, що Nvidia диверсифікує свої ризики: у листопаді компанія зобов'язалася інвестувати до $10 млрд у головного конкурента OpenAI — стартап Anthropic.

Битва архітектур — GPU проти власних чіпів

Важливим фактором, який впливає на рішення Nvidia, є загроза втрати монополії на ринку «заліза» для ШІ. Головні конкуренти OpenAI використовують альтернативні рішення: Anthropic значною мірою покладається на чіпи Trainium від Amazon та TPU (Tensor Processing Unit) від Google. Google також тренує свої моделі Gemini на власних процесорах.

Ці чіпи (відомі як ASIC — спеціалізовані інтегральні схеми) розроблені спеціально для задач ШІ і є прямою загрозою для графічних процесорів (GPU) Nvidia. Якщо OpenAI, як найбільший клієнт, почне дивитися в бік розробки власних чіпів або використання рішень від інших техгігантів, це завдасть удару по доходах Nvidia. Тому інвестиції Хуанга — це не лише фінансова вигода, а й спосіб «прив'язати» ключового клієнта до своєї екосистеми, не даючи йому перейти на обладнання конкурентів.

Чому це важливо

Заморожування мегаугоди свідчить про те, що період «сліпого» інвестування в штучний інтелект закінчується. Навіть такі гіганти, як Nvidia, починають ретельніше рахувати гроші та оцінювати ризики, пов'язані з бізнес-моделями ШІ-стартапів. Це сигнал для всього ринку: інвестори вимагатимуть від компаній на кшталт OpenAI не лише гучних анонсів, а й реальної фінансової дисципліни та чіткого плану повернення астрономічних вкладень. Крім того, це підкреслює хиткість позицій Сема Альтмана, чия стратегія швидкого зростання через надмірні обіцянки починає стикатися з реальністю корпоративних бюджетів.