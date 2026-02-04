Майкл Б'юррі попереджає про каскадні наслідки обвалу біткоїна

Майкл Б'юррі, який прославився завдяки своєму парі проти ринку нерухомості США перед фінансовою кризою 2008 року, попереджає, що падіння біткоїна може призвести до «смертельної спіралі», що самопідтримується, яка завдасть довгострокової шкоди компаніям, які активно накопичують цей токен протягом останнього року. Про це пише Bloomberg.

Про що попереджає Б'юррі

У своїй публікації на Substack у понеділок Б'юррі заявив, що біткоїн, що впав на 40% з жовтневого піку, виявився спекулятивним активом, який не зміг стати ефективним засобом захисту від знецінення, як дорогоцінні метали.

Подальше зниження, на його думку, може швидко створити навантаження на баланси великих власників, спровокувати продаж по всій криптоекосистемі та викликати падіння вартості.

«Стали можливі жахливі сценарії», — зазначив Б'юррі. Якщо біткоїн впаде ще на 10%, компанія Strategy Inc., найбільший корпоративний власник криптовалют у світі, зазнає мільярдних збитків, а «ринки капіталу фактично закриються».

Подальше падіння, за його словами, призведе до банкрутства майнерів біткоїна.

Його коментарі стали актуальними на тлі падіння біткоїна нижче 73 000 доларів у вівторок, що стало найнижчим рівнем з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому трохи більше року тому.

Аналітики пропонують різні пояснення спаду: від зниження припливу капіталу до погіршення ліквідності та втрати макроекономічної привабливості. Деякі трейдери, які раніше працювали з криптовалютами, переходять до ставок на події, оскільки ринки прогнозів стають все більш популярними.

На відміну від золота та срібла, які досягли рекордних показників на тлі глобальної напруженості та побоювань щодо знецінення долара, біткоїн не відреагував на типові чинники, такі як ослаблення долара чи геополітичні ризики.

«Немає підстав для уповільнення або зупинки падіння біткоїна», — пише Б'юррі.

Він зазначає, що впровадження біткоїна в корпоративні казначейства та створення нових біржових фондів, пов'язаних із криптовалютами, недостатньо для підтримки його ціни або запобігання руйнівним наслідкам у разі різкого падіння. За його словами, майже 200 публічних компаній мають біткоїни, що сприяє розширенню попиту, але «казначейські активи не постійні».

Казначейські активи повинні оцінюватися за ринковою вартістю та відображатись у фінансовій звітності. Якщо ціна біткоїна продовжуватиме падати, ризик-менеджери почнуть рекомендувати компаніям продавати його, попереджає Б'юррі.

Б'юррі також зазначає, що поява спотових ETF посилила спекулятивний характер біткоїна та збільшила його кореляцію з фондовими ринками. За його словами, кореляція біткоїна з індексом S&P 500 останнім часом наближається до 0,50. Теоретично, зі збільшенням кількості збиткових позицій розпочнуться агресивні ліквідації.

З кінця листопада біткоін-ETF продемонстрували одні з найбільших одноденних відтоків коштів, три з яких відбулися в останні 10 днів січня.

Хоча Б'юррі попереджає про можливі наслідки, вплив криптовалюти залишається обмеженим. Ринкова капіталізація біткоїна становить менше 1,5 трильйона доларів, а обмежена участь домогосподарств та корпорацій вказує на те, що будь-який ефект зростання добробуту, ймовірно, залишиться обмеженим.

Деякі показники вказують на те, що бульбашка на ринку цифрових активів вже луснула. Можливості роздрібних інвесторів скоротилися, а минулі обвали, такі як Terra та FTX, не торкнулися традиційних ринків. Тепер оптимісти вказують на ясність регулювання та низьку оцінку як на фактори, що сприяють відновленню.

Однак, оскільки біткоїн продовжує падати нижче за ключові рівні, Б'юррі вважає, що це негативно впливає на ширші ринки. Він називає падіння криптовалюти однією з причин недавнього обвалу цін на золото та срібло, оскільки корпоративні скарбники та спекулянти були змушені знизити ризики, продавши прибуткові позиції щодо токенізованих ф'ючерсів на золото та срібло.

Ці токенізовані ф'ючерси не забезпечені реальними фізичними металами і можуть придушувати торгівлю фізичними металами, спричиняючи «спіраль загибелі» через супутні ризики, каже він.

«Наприкінці місяця падіння криптовалют призвело до ліквідації дорогоцінних металів на суму до 1 мільярда доларів», — пише Б'юррі. Якщо біткоїн впаде до 50 000 доларів, майнери збанкрутують, а «ф'ючерси на токенізовані метали впадуть без покупців», — попереджає він.

Падіння біткоїну

Ринок криптовалют завершив січень 2026 значним падінням. Спотові біткоін-ETF (біржові фонди) у США зафіксували масовий відтік коштів, який досяг $1,6 млрд за місяць. Це третій найгірший показник в історії цих фінансових інструментів. На тлі розпродажів ціна біткоїну вперше з квітня 2025 року опустилася нижче за психологічну позначку в $80 000.