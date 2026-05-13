Євро подешевшало на міжбанку у середу, 13 травня. Водночас курс долара майже не змінився. Про це свідчать дані торгів.
13 травня 2026, 17:30
Курс валют: євро дешевшає на міжбанку
|
Відкриття 13 травня
|
Закриття 13 травня
|
Зміни
|
43,96/43,99
|
43,95/43,98
|
1/1
|
51,54/51,55
|
51,47/51,50
|
7/5
Середній курс у банках: 43,72−44,19 грн/долар, 51,40−51,95 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,85−43,90, євро — 51,60−51,77 грн.
Джерело: Мінфін
