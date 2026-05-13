Курс валют на середу: долар в банках подешевшав на 10 копійок, євро на 13

У середу, 13 травня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 10 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці подешевшало на 13 копійок, а у продажу не змінилося.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 11 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу на 1 копійку.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,65−44,19 грн. Євро купують за 51,37 грн, а продають за 52,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,80−43,87, євро — 51,65−51,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,96−43,96 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,60−51,79 грн/євро.

