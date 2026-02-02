Крипторинок «посипався»: криптобіржі знайшли новий клондайк для своїх клієнтів

Обіцянка біткоїна стати «цифровим золотом» розвалюється на очах, оскільки трейдери масово відмовляються від головної криптовалюти на користь металів, що стрімко зростають у ціні. Ця тенденція підриває наратив, який колись визначав макроекономічну привабливість цифрових активів. Зміни помітні не лише в динаміці цін, а й у русі капіталу: за останній тиждень фонди дорогоцінних металів залучили 1,4 мільярда доларів свіжих коштів, тоді як з біткоїн-фондів вивели близько 300 мільйонів доларів. Про це пише Bloomberg.

Втеча капіталу в реальні активи

Зміни відбуваються не лише в класах активів, але й у тому, куди саме переміщується капітал — від традиційних фондів до торгових майданчиків на базі блокчейну. Поки біткоїн просідав майже до 86 000 доларів, спотове золото подолало позначку в 5 500 доларів, а срібло пробило рівень 118 доларів за унцію. Драйверами цього зростання стали чотирирічний мінімум долара США та геополітична напруга.

Для когорти інвесторів, колись переконаних, що комп’ютерний код перевершує блискучий метал, нещодавнє ослаблення американської валюти стало остаточним «холодним душем»: біткоїн не спрацював як макрохедж саме в той момент, коли торгівля на знеціненні фіатних валют знову увійшла в моду.

Криптобіржі як нові сировинні хаби

Криптомайданчики, такі як Hyperliquid, все ще фіксують більшу частину обсягів у нативних токенах та мемкоїнах, але вони також перетворилися на несподівані барометри макроекономічних змін. Протягом однієї 24-годинної сесії цього тижня обсяг торгів ф’ючерсами на срібло перевищив 1 мільярд доларів — це вчетверо більше, ніж обсяг другого за популярністю контракту, прив’язаного до фондового індексу.

На конкуруючій біржі Ostium сировинні товари — переважно безстрокові ф’ючерси (або «перпи») на золото та срібло — тепер складають близько 80% відкритого інтересу.

«Перпи» — це крипто-нативні деривативи, що імітують ф’ючерси, але не мають дати експірації. Вони дозволяють трейдерам утримувати позиції з кредитним плечем цілодобово, що ідеально підходить для реалізації макростратегій без затримок, властивих традиційним кліринговим палатам. Ця швидкість перетворила їх на чіткий індикатор спекулятивного апетиту в цьому сегменті роздрібних фінансів.

Зміна поведінки «китів»

«Наші трейдери — це здебільшого крипто-нативні «кити», які набили руку на криптовалютах, але протягом останніх шести-дев'яти місяців все активніше переходять в інші класи активів, зокрема в сировинні товари», — зазначає Каледора Фонтана Кірнан-Лінн, співзасновниця Ostium. За її словами, частка відкритого інтересу, пов’язаного суто з криптою, на біржі впала до близько 5% за останні кілька місяців.

Ідея «торгівлі на знеціненні» полягає в тому, що біткоїн повинен зростати, коли долар слабшає, діючи як захист від інфляції. Ця теорія набула популярності під час пандемії, коли страх перед неконтрольованим друком грошей підняв і крипту, і золото. Але цього разу, коли долар впав, золото пішло вгору, а біткоїн — ні. 30-денна кореляція між ними впала до -0,18, що свідчить про те, що тепер вони рухаються в протилежних напрямках.

Розчарування та пошук «бети»

Тим часом криптогаманці, які раніше використовувалися виключно для токенів, тепер пропонують прямий доступ до безстрокових контрактів на дорогоцінні метали. Це посилює відчуття, що метали завойовують прихильність базової аудиторії цифрових інвесторів.

Настрої на ринку розділилися між оппортуністичною гонитвою за трендом і глибшим, більш емоційним розчаруванням. Хоча багато трейдерів просто піддаються FOMO (страху втраченої вигоди) і йдуть у метали, значна частина інвесторів розлючена нездатністю біткоїна функціонувати ані як інструмент для отримання швидкого прибутку, ані як хедж під час значного ослаблення долара.

«Фокус на сировинних товарах останніми тижнями має великий сенс, — коментує Лоренс Фрауссен, аналітик блокчейн-платформи Kaiko. — Крипторинок працює 24/7, і нарешті з’явилися ліквідні майданчики для торгівлі цими товарами».

Нова реальність трейдингу

Hyperliquid став найяскравішим представником нової когорти платформ, що пропонують перпетуали на все: від токенів до товарів, акцій та часток pre-IPO. Оскільки некриптовалютні деривативи набирають популярності, навіть централізовані біржі, такі як Coinbase і Binance, почали запроваджувати ф’ючерси, прив’язані до традиційних активів.

«Ми помічаємо, що обсяги торгів сріблом значно вищі, ніж золотом. Це підкреслює вроджену схильність криптотрейдерів шукати наступну найкращу бету (високу волатильність та дохідність)», — додає Фрауссен. — «Ми також спостерігаємо рух у бік міді в очікуванні наступної ротації активів».

Сплеск інтересу до традиційних активів на блокчейні відбувається на тлі того, що ринок цифрових активів все ще не відновився після обвалу на початку жовтня, який стер близько 19 мільярдів доларів за один день. Це пояснює, чому біткоїн відстав від акцій та металів під час поточного періоду схильності до ризику.