НБУ встановив курс валют на четвер: євро подешевшало на 14 копійок

Національний банк визначив курс валют на четвер, 14 травня. Долар не змінився, а євро подешевшало на 14 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
13 травня 2026, 15:45
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,97 грн. Це такий самий курс, як і у середу.
Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 51,50 грн, що на 14 копійок менше, ніж у середу (51,64 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Джерело: Мінфін
