НБУ встановив курс валют на четвер: євро подешевшало на 14 копійок

Національний банк визначив курс валют на четвер, 14 травня. Долар не змінився, а євро подешевшало на 14 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,97 грн. Це такий самий курс, як і у середу.

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 51,50 грн, що на 14 копійок менше, ніж у середу (51,64 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту