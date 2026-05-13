Starknet запускає strkBTC, Бутан спрощує реєстрацію для криптокомпаній: що нового

Starknet запускає strkBTC для анонімних операцій із біткоїном

Команда Starknet представила strkBTC — токенізований актив, що дозволяє користувачам зберігати та переказувати біткоїни з високим рівнем приватності. Завдяки використанню криптографії з нульовим розголошенням (ZK-proofs), рішення від компанії StarkWare забезпечує приховані баланси та конфіденційну історію транзакцій.

Головна особливість strkBTC полягає в балансі між анонімністю та комплаєнсом. Хоча дані про транзакції приховані від сторонніх очей, система передбачає використання «ключів перегляду». Їх власник може надати аудиторам або регуляторам за законним запитом, що робить актив придатним для інституційного використання.

Розробники наголошують, що прозорість публічних блокчейнів стала небезпечною. Тільки за першу половину травня 2026 року зафіксовано 34 злочини, пов'язані з фізичними нападами на власників крипти після аналізу їхніх публічних гаманців за допомогою ШІ.

Запуск strkBTC — це лише початок масштабної стратегії Starknet із розвитку децентралізованих фінансів на базі біткоїна (BTCFi). У планах команди:

Впровадження захищеного криптокредитування та анонімної торгівлі.

Створення повністю децентралізованого моста між мережами на базі технології BitVM.

Дослідження квантово-стійкої криптографії для захисту від майбутніх загроз.

Бутан стає «тихою гаванню» для криптобізнесу: запущено спрощене ліцензування та податкові пільги

Королівство Бутан робить рішучий крок у боротьбі за статус глобального фінансового центру. Спеціальна економічна зона «Місто усвідомленості Гелепху» (GMC) презентувала механізм реєстрації для фінтех-стартапів та криптокомпаній (VASP).

Головною проблемою криптобізнесу в усьому світі є розрив між отриманням ліцензії та відкриттям рахунку в банку. Бутан вирішив це питання:

Автоматизація: Після схвалення регулятором компанія автоматично отримує корпоративний рахунок у місцевому DK Bank.

Прискорений шлях: Компанії, які вже мають ліцензії в Сінгапурі, Гонконгу або Абу-Дабі, можуть розраховувати на миттєву реєстрацію.

Для резидентів GMC запроваджено привабливі умови:

0% податку на прибуток для пріоритетних галузей.

Відсутність податків на дивіденди, спадщину та приріст капіталу.

Територіальний принцип: оподатковуються лише доходи, отримані безпосередньо всередині країни.

Злам Roaring Kitty: хакери заробили $600 000 на фейковому пампі мемкоїна

Відомий трейдер Кіт Гілл, легенда ралі GameStop під псевдонімом Roaring Kitty, став жертвою хакерської атаки. Зловмисники захопили його акаунти в соцмережах, щоб реалізувати класичну схему «памп і дамп» (Pump & Dump) за допомогою мемкоїна RKC.

Злам було ретельно сплановано. Хакери опублікували адресу контракту токена RKC у мережі Solana, супроводжуючи це фірмовими символами Гілла — зображенням кота в червоній хустці та фото руки з червоною пов’язкою.

За даними аналітиків Lookonchain, організатори схеми підготувалися заздалегідь. Використовуючи 10 гаманців, вони викупили близько 40% усієї емісії RKC лише за $1 950. Після постів в акаунтах Гілла ціна токена злетіла. Зловмисники миттєво розпродали активи, отримавши $495 000 чистого прибутку плюс ще $118 000 на комісіях.

Через пів години всі фейкові повідомлення були видалені, але справу було зроблено. Курс мемкоїна RKC обвалився на 90%, залишивши пересічних інвесторів з нічим.

Реакція зачепила навіть фондовий ринок — акції GameStop короткочасно підскочили на 13%, але так само швидко повернулися до попередніх значень.

Перезавантаження Ethereum: команда Protocol оновила склад технічного підрозділу та озвучила плани на майбутнє

Технічний підрозділ Protocol у складі Ethereum Foundation (EF), що відповідає за фундамент мережі, зазнав масштабних кадрових змін. Команду залишають її багаторічні обличчя — провідні розробники Тім Бейко та Барнабе Монно, а Алекс Стоукс іде у тривалу творчу відпустку.

Управління підрозділом розділили між собою троє фахівців:

Вілл Коркоран — відповідатиме за координацію досліджень (зокрема постквантовий консенсус та zkVM).

Кев Веддерберн — очолить напрям zkEVM.

Fredrik — куруватиме безпеку протоколу.

Нова команда вже окреслила найближчий курс. Головний фокус буде зосереджено на підготовці масштабних оновлень Glamsterdam та Hegota. Ключові технічні цілі:

Підняття ліміту газу до 200 млн, що має суттєво розширити пропускну здатність.

Впровадження механізму ePBS (розділення пропонента та білдера блоків).

Посилення стійкості мережі до цензури в наступних апгрейдах.

Ця реорганізація є частиною ширшої хвилі звільнень з Ethereum Foundation. Раніше організацію залишили Джош Старк та співвиконавчий директор Томаш Станчак. Частина спеціалістів перейшла до амбітного проєкту Tempo.

Барнабе Монно, який присвятив фонду понад шість років, зазначив, що тепер хоче зосередитися на розвитку прикладних продуктів та покращенні користувацького досвіду (UX) в екосистемі.