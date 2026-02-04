Біткоїн впав до мінімуму листопада 2024 року, Tether підтримує USDT і XAUT у гаманці MiniPay від Opera: що нового

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Біткоїн впав до $73 000 — мінімуму листопада 2024 року

Вчора ввечері, 3 лютого, біткоїн у моменті опустився до $73 073 — рівня початку листопада 2024 року, коли актив торгувався по $68 898. На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить $76 165. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За добу актив втратив 3,29%, за тиждень — 14,43%. Більшість інших криптовалют з найбільшою капіталізацією також опинилися у «червоній зоні».

За даними CoinGlass, за добу обсяг ліквідацій на ринку ф’ючерсів становив $705 млн. Під примусове закриття позицій потрапили понад 160 тисяч трейдерів.

Біткоїн продовжує втрачати позиції після рекордних $126 080 у жовтні минулого року. Після невдалої спроби закріпитися на рівні $80 000, монета потягнула за собою вниз і решту ринку.

Статистика збитків: Кількість монет «у плюсі» впала з 78% до 56%.

Прогноз Glassnode: Майже половина пропозиції BTC (44%) зараз збиткова. Експерти очікують, що ринок перевірить інвесторів на «міцність нервів» у короткостроковій перспективі.

Експансія Tether в Opera: USDT та XAUT з’явилися у гаманці MiniPay

Компанія Tether інтегрувала свої провідні активи — стейблкоїн USDT та токенізоване золото XAUT — у некастодіальний гаманець MiniPay, вбудований у браузер Opera Mini. Ця подія викликала миттєвий ажіотаж на фондовому ринку: акції Opera на відкритті торгів 2 лютого підскочили майже на 20% — до $14,8.

MiniPay — це легкий (всього 2 МБ) криптогаманець на базі блокчейну Celo, інтегрований безпосередньо в мобільний браузер. Його головна мета — зробити Web3 доступним навіть там, де інтернет повільний або дорогий.

Простота: замість складних адрес гаманців можна використовувати номер телефону.

Доступність: швидка авторизація через Google-акаунт.

Масштаб: сервіс уже налічує понад 12,6 млн гаманців, а лише за останній квартал 2025 року кількість користувачів у мережі Celo зросла на 50%.

Завдяки оновленню, користувачі тепер можуть зберігати та переказувати доларові активи (USDT) та активи, забезпечені золотом (XAUT), з мінімальними комісіями мережі Celo.

Ринок цінних паперів відреагував на партнерство стрімким зростанням. Котирування акцій Opera (OPRA) продемонстрували стрибок із $12,4 до $14,8, що підтверджує високий інтерес інвесторів до інтеграції фінансових сервісів у масові мобільні застосунки.

Криптоінвестиції через банк: німецький підрозділ ING відкрив доступ до кошика криптовалютних ETP

Банківська група ING зробила крок назустріч масовому користувачу в Німеччині. Тепер приватні клієнти банку можуть інвестувати у Bitcoin, Ethereum, Solana та інші цифрові активи безпосередньо через свої традиційні інвестиційні рахунки.

Замість прямої купівлі монет на біржах, ING пропонує біржові ноти (ETN) та облігації. Це дозволяє клієнтам уникати технічних складнощів Web3:

Безпека: не потрібно створювати криптогаманці або зберігати приватні ключі.

Інтеграція: активи відображаються на звичайному депозитарному рахунку через платформу ING Direct Depot.

Надійність емітентів: продукти мають фізичне забезпечення та випущені лідерами ринку — 21Shares, Bitwise та VanEck.

CEO VanEck Europe Мартін Роземюллер підкреслив, що партнерство з ING відповідає запиту клієнтів на прозорість та використання вже існуючої банківської інфраструктури.

Окремим бонусом для німецьких клієнтів є оподаткування: режим для ETN аналогічний прямому володінню криптовалютою. Це означає, що за умови утримання активу понад один рік інвестори можуть розраховувати на значні податкові пільги на приріст капіталу.

Попри спрощення доступу, ING офіційно попередив клієнтів про високі ризики. Банк наголошує на таких факторах:

Екстремальна волатильність цін на цифрові активи.

Ризик неплатоспроможності емітента, що може призвести до повної втрати коштів.

Можливі проблеми з ліквідністю та маніпуляції на крипторинку.

MetaMask інтегрував підтримку токенізованих акцій і ETF

Один із найпопулярніших Web3-гаманців у світі — MetaMask — зробив крок до об'єднання крипторинку та традиційних фінансів. Завдяки партнерству з RWA-платформою Ondo Finance, користувачі отримали прямий доступ до токенізованих цінних паперів США.

Тепер користувачі мобільного застосунку MetaMask (у підтримуваних юрисдикціях за межами США) можуть інвестувати у понад 200 активів без відкриття класичного брокерського рахунку. Серед доступних інструментів:

Техгіганти: Tesla, NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon.

Дорогоцінні метали: ETF на срібло (SLV) та золото (IAU).

Індекси: Популярний технологічний фонд QQQ.

Інтеграція дозволяє залишатися повністю в криптосередовищі, використовуючи функціонал гаманця: