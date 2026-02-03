Криптоскандал року: підліток вивів до $90 млн з криптогаманців уряду США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 лютого 2026, 19:11

Криптоскандал року: підліток вивів до $90 млн з криптогаманців уряду США

Соціальні мережі та блокчейн-спільноту сколихнула історія підлітка Джона Дагіти, сина очільника IT-компанії, яка співпрацює з урядом США. Юнак зумів вивести з державних криптогаманців від $40 до $90 млн, але погорів на бажанні похизуватися багатством перед іншими хакерами. Про це повідомляє ITC.

Криптоскандал року: підліток вивів до $90 млн з криптогаманців уряду США
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фатальна суперечка у Telegram

Викриття відбулося не через складну спецоперацію спецслужб, а через дитяче еґо. Джон (відомий під ніком «Lick») влаштував у месенджері змагання «band for band» (хто багатший) з іншим кіберзлочинцем.

Під час суперечки хлопець у прямому ефірі демонстрував екран свого гаманця Exodus, показуючи адреси з мільйонами доларів. Відомий блокчейн-детектив ZachXBT простежив ці адреси та з’ясував, що кошти на них надходили безпосередньо з урядових гаманців США, пов'язаних із конфіскованими активами біржі Bitfinex.

Родинний підряд: доступ до держтаємниць

Як школяр отримав доступ до мільйонів уряду США? Слід веде до компанії його батька — CMDSS. Компанія мала державний контракт зі Службою маршалів США (USMS) на управління конфіскованою криптовалютою, яка не торгується на великих біржах (класи 2−4).

Ще раніше конкуренти заявляли, що CMDSS не має належних ліцензій, проте контракт не розірвали. Після публікації розслідування компанія видалила свій сайт та профілі у соцмережах, а її керівник Дін Дагіта зник із публічного простору.

Масштаби крадіжки

Транзакції відбувалися протягом року (з листопада 2024 по грудень 2025). За даними ончейн-аналізу:

  • Основний гаманець отримав понад $63 млн лише за четвертий квартал 2025 року.
  • Транзакція-рекордсмен: Березень 2024 року — переказ $24,9 млн з урядового гаманця.
  • У січні 2026 року зафіксовано надходження $12,4 млн через біржу MEXC.

Джон настільки повірив у свою безкарність, що навіть надіслав досліднику ZachXBT «чайові» у розмірі $1,9 тис. в ETH зі свого основного гаманця, чим остаточно закріпив зв'язок між собою та вкраденими мільйонами.

Наслідки для США

Цей інцидент виявив катастрофічні прогалини у безпеці державних активів. Служба маршалів та Рада радників президента США з цифрових активів уже почали перевірку. Головне питання: чи був це злам через вразливість системи, чи підліток просто скористався батьківськими ключами доступу?

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами