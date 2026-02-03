Криптоскандал року: підліток вивів до $90 млн з криптогаманців уряду США

Соціальні мережі та блокчейн-спільноту сколихнула історія підлітка Джона Дагіти, сина очільника IT-компанії, яка співпрацює з урядом США. Юнак зумів вивести з державних криптогаманців від $40 до $90 млн, але погорів на бажанні похизуватися багатством перед іншими хакерами. Про це повідомляє ITC.

Фатальна суперечка у Telegram

Викриття відбулося не через складну спецоперацію спецслужб, а через дитяче еґо. Джон (відомий під ніком «Lick») влаштував у месенджері змагання «band for band» (хто багатший) з іншим кіберзлочинцем.

Під час суперечки хлопець у прямому ефірі демонстрував екран свого гаманця Exodus, показуючи адреси з мільйонами доларів. Відомий блокчейн-детектив ZachXBT простежив ці адреси та з’ясував, що кошти на них надходили безпосередньо з урядових гаманців США, пов'язаних із конфіскованими активами біржі Bitfinex.

Родинний підряд: доступ до держтаємниць

Як школяр отримав доступ до мільйонів уряду США? Слід веде до компанії його батька — CMDSS. Компанія мала державний контракт зі Службою маршалів США (USMS) на управління конфіскованою криптовалютою, яка не торгується на великих біржах (класи 2−4).

Ще раніше конкуренти заявляли, що CMDSS не має належних ліцензій, проте контракт не розірвали. Після публікації розслідування компанія видалила свій сайт та профілі у соцмережах, а її керівник Дін Дагіта зник із публічного простору.

Масштаби крадіжки

Транзакції відбувалися протягом року (з листопада 2024 по грудень 2025). За даними ончейн-аналізу:

Основний гаманець отримав понад $63 млн лише за четвертий квартал 2025 року.

Транзакція-рекордсмен: Березень 2024 року — переказ $24,9 млн з урядового гаманця.

У січні 2026 року зафіксовано надходження $12,4 млн через біржу MEXC.

Джон настільки повірив у свою безкарність, що навіть надіслав досліднику ZachXBT «чайові» у розмірі $1,9 тис. в ETH зі свого основного гаманця, чим остаточно закріпив зв'язок між собою та вкраденими мільйонами.

Наслідки для США

Цей інцидент виявив катастрофічні прогалини у безпеці державних активів. Служба маршалів та Рада радників президента США з цифрових активів уже почали перевірку. Головне питання: чи був це злам через вразливість системи, чи підліток просто скористався батьківськими ключами доступу?