Статки Ілона Маска вперше в історії перевищили $850 млрд, після укладення угоди про злиття між SpaceX та xAI, пише Forbes.
Статки Ілона Маска сягнули рекордних $850 млрд
Макс став багатшим
За підрахунками об'єднання ракетно-космічної компанії з бізнесом Маска у сфері штучного інтелекту та соціальних платформ збільшило його капітал на $84 млрд — до рекордних $852 млрд. Загальну вартість новоствореної структури оцінили приблизно у $1,25 трлн.
До завершення угоди Маск володів близько 42% SpaceX, що оцінювалося у $336 млрд, виходячи з попередньої ринкової вартості компанії у $800 млрд. Крім того, йому належало приблизно 49% xAI, яка під час нещодавнього раунду інвестування отримала оцінку у $250 млрд.
Після злиття SpaceX оцінили у $1 трлн, а xAI — у $250 млрд. У результаті Маск, за даними Forbes, контролює близько 43% об'єднаної компанії, частка якої коштує приблизно $542 млрд.
SpaceX наразі є найбільш цінним активом у портфелі підприємця з істотним відривом від інших. Окрім цього, Маск володіє близько 12% акцій Tesla загальною вартістю $178 млрд, а також має опціони ще на $124 млрд.
Водночас ці розрахунки не враховують масштабний компенсаційний пакет, затверджений акціонерами Tesla, який у разі виконання амбітних фінансових показників може принести йому до $1 трлн у вигляді додаткових акцій протягом наступного десятиліття.
