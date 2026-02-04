Статки Ілона Маска сягнули рекордних $850 млрд

Статки Ілона Маска вперше в історії перевищили $850 млрд, після укладення угоди про злиття між SpaceX та xAI, пише Forbes.

Макс став багатшим

За підрахунками об'єднання ракетно-космічної компанії з бізнесом Маска у сфері штучного інтелекту та соціальних платформ збільшило його капітал на $84 млрд — до рекордних $852 млрд. Загальну вартість новоствореної структури оцінили приблизно у $1,25 трлн.

До завершення угоди Маск володів близько 42% SpaceX, що оцінювалося у $336 млрд, виходячи з попередньої ринкової вартості компанії у $800 млрд. Крім того, йому належало приблизно 49% xAI, яка під час нещодавнього раунду інвестування отримала оцінку у $250 млрд.

