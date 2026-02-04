Пенсійний фонд відновить виплати пенсіонерам з ТОТ та ВПО, які пройшли фізичну ідентифікацію

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє відновити та до квітня продовжити виплату пенсій пенсіонерам, які з об'єктивних причин не встигли вчасно подати повідомлення до Пенсійного фонду про неотримання виплат від рф. За цей час потрібно подати відповідну заяву, щоб виплати і надалі не зупинялись. Про це заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Пояснення міністра

«Ми врахували реальні обставини, у яких опинилися пенсіонери — складні умови, життя на окупованих територіях або вимушений переїзд. Наше завдання — щоб люди не втрачали пенсії через формальні причини», — пояснив міністр.

Для пенсіонерів, які пройшли фізичну ідентифікацію у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, строк подання повідомлення подовжено до 1 квітня 2026 року.

Увесь цей час пенсії виплачуватимуться у повному обсязі. Пенсії, виплату яких було тимчасово припинено у січні, будуть поновлені вже в лютому з доплатою за січень.

«Ми розуміємо, що частина людей з різних причин не встигла пройти ідентифікацію. Саме тому спільно з Пенсійним фондом ми працюємо з кожним таким випадком, допомагаємо людям пройти процедуру та відновлюємо виплати», — зазначив Улютін.

Складна ситуація

Найбільш складною залишається ситуація з пенсійними справами, де адресою проживання досі зазначені населені пункти на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Якщо пенсіонер виїхав із ТОТ, але не повідомив Пенсійний фонд про зміну місця перебування та неотримання виплат від окупаційної влади, нарахування блокуються до з'ясування обставин.

Окремо у міністерстві роз'яснили правила для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які перевели свої виплати на підконтрольну Україні територію.

«ВПО, які перевели пенсію на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання виплат від рф», — наголошується у повідомленні.

Як відновити виплати

Держава пропонує кілька механізмів для підтвердження особи та розблокування пенсійних рахунків. Це можна зробити: