Мінсоцполітики спростовує фейк про масове скасування пенсій

Міністерство соціальної політики офіційно спростувало інформацію, що шириться медіапростором, про нібито припинення виплат для 1,3 мільйона пенсіонерів. Відомство оприлюднило реальні статистичні дані, згідно з якими станом на 1 січня 2026 року виплати тимчасово призупинено для 337 тисяч осіб. Головними причинами стали непроходження обов'язкової ідентифікації та відсутність даних про ненарахування пенсій з боку країни-агресора. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Хто потрапив під обмеження

Урядовці пояснюють, що блокування виплат торкнулося двох категорій громадян:

Тих, хто не пройшов процедуру фізичної ідентифікації до дедлайну — 31 грудня 2025 року.

Тих, хто не надав підтвердження, що вони не отримують пенсійне забезпечення від Російської Федерації.

Водночас процес відновлення виплат триває безперервно. Частині пенсіонерів кошти повернули вже у січні. Ще понад 48 тисяч громадян, які успішно пройшли перевірку, отримають нараховані пенсії у лютому.

Проблемні категорії та ВПО

Найбільш складною залишається ситуація з пенсійними справами, де адресою проживання досі зазначені населені пункти на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Якщо пенсіонер виїхав із ТОТ, але не повідомив Пенсійний фонд про зміну місця перебування та неотримання виплат від окупаційної влади, нарахування блокуються до з'ясування обставин.

Окремо у міністерстві роз'яснили правила для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які перевели свої виплати на підконтрольну Україні територію.

«ВПО, які перевели пенсію на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання виплат від рф», — наголошується у повідомленні.

Як відновити виплати

Держава пропонує кілька механізмів для підтвердження особи та розблокування пенсійних рахунків. Це можна зробити: