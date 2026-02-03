У Парижі проходять обшуки в офісах X Ілона Маска

Відділ з боротьби з кіберзлочинністю прокуратури Парижа спільно з підрозділом Unité nationale cyber та Європолом провели обшуки в офісах французького підрозділу компанії X Corp.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В чому причина

Прокуратура відкрила розслідування щодо X у січні 2025 року після отримання заяв про порушення законодавства у сфері кібербезпеки. У липні того ж року його розширили на тлі впровадження функціоналу Grok у соціальну мережу.

Кримінальне розслідування стосується:

можливого поширення контенту сексуального характеру за участю неповнолітніх;

створення та поширення дипфейків;

заперечення Голокосту, що є кримінальним злочином у Франції;

втручання та зловживання автоматизованими системами для модерації контенту та інших порушень.

У межах розслідування прокуратура також направила запит для надання свідчень колишній CEO X Corp Лінді Яккаріно та власнику компанії Ілону Маску. Вони мають з’явитися до 20 квітня 2026 року.

Проблеми з Grok

В кінці січня Єврокомісія запустила офіційне розслідування діяльності платформи X Ілона Маска за підозрою в порушенні Закону про цифрові послуги (DSA). Підставою для цього став скандал, пов’язаний із використанням на ресурсі чат-бота Grok для створення контенту із сексуальним підтекстом.

Нове розслідування має визначити, чи належним чином X Corp. оцінила та знизила ризики, пов’язані із впровадженням функцій Grok на території ЄС. Це включає поширення незаконного контенту.