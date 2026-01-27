Х Маска під прицілом: Єврокомісія розпочала розслідування після скандалу з Grok

Єврокомісія запустила офіційне розслідування діяльності платформи X Ілона Маска за підозрою в порушенні Закону про цифрові послуги (DSA). Підставою для цього став скандал, пов’язаний із використанням на ресурсі чат-бота Grok для створення контенту із сексуальним підтекстом. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Х Маска під прицілом

Наприкінці грудня 2025 року на платформі з’явилася можливість редагувати розміщене зображення за допомогою текстового запиту, використовуючи вбудований функціонал Grok. Користувачі почали зловживати цією можливістю для створення контенту сексуального характеру, зокрема з неповнолітніми.

Нове розслідування має визначити, чи належним чином X Corp. оцінила та знизила ризики, пов’язані із впровадженням функцій Grok на території ЄС. Це включає поширення незаконного контенту.

У Єврокомісії підкреслили, що зазначені ризики «матеріалізувалися та зачепили жителів ЄС». У зв’язку з цим організація вважає за необхідне оцінити, наскільки X Corp. дотримується вимог DSA в контексті виявлення та мінімізації подібних прецедентів. Також компанія буде зобов’язана підготувати відповідний звіт.

Крім того, згідно з релізом, Єврокомісія ухвалила рішення розширити попереднє розслідування щодо компанії. Його було запущено в грудні 2023 року і воно пов’язане з рекомендаціями на платформі X. Підставою також стали побоювання, що таким методом поширюватиметься незаконний контент.