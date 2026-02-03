Податкова викрила 10 торгових мереж на схемах «дроблення бізнесу»: збитки перевищують 1 млрд гривень

Державна податкова служба (ДПС) виявила масштабні схеми мінімізації податків у діяльності десяти відомих українських торгових мереж. Використовуючи штучний поділ бізнесу, компанії недоплатили до бюджету щонайменше 1 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як працювала схема «сотні ФОПів»

За даними ДПС, великі та середні прибуткові компанії штучно розділялися на десятки, а іноді й сотні ФОПів, що працюють на спрощеній системі оподаткування. До цієї схеми мережі залучили загалом понад 800 підприємців.

Коли один ФОП досягав ліміту доходу для своєї групи, його місце в системі займав інший. Компанії продовжували працювати як єдина мережа — з тими самими приміщеннями, складами, персоналом та під спільним брендом.

Єдиним завданням такої структури було уникнення переходу на загальну систему оподаткування та повну сплату податків.

Хто потрапив під підозру

Схеми виявлено у мережах, що спеціалізуються на:

продажу побутової техніки та електроніки;

торгівлі одягом та взуттям;

реалізації продуктів харчування.

Наслідки та розслідування

Податківці наголошують, що така діяльність не має реальної ділової логіки, окрім фіскальних зловживань. Матеріали щодо виявлених порушень уже передано до Бюро економічної безпеки (БЕБ). Наразі за цими фактами тривають досудові розслідування.