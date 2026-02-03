Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
3 лютого 2026, 14:49

Податкова викрила 10 торгових мереж на схемах «дроблення бізнесу»: збитки перевищують 1 млрд гривень

Державна податкова служба (ДПС) виявила масштабні схеми мінімізації податків у діяльності десяти відомих українських торгових мереж. Використовуючи штучний поділ бізнесу, компанії недоплатили до бюджету щонайменше 1 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Податкова викрила 10 торгових мереж на схемах «дроблення бізнесу»: збитки перевищують 1 млрд гривень
Фото: НБУ

Як працювала схема «сотні ФОПів»

За даними ДПС, великі та середні прибуткові компанії штучно розділялися на десятки, а іноді й сотні ФОПів, що працюють на спрощеній системі оподаткування. До цієї схеми мережі залучили загалом понад 800 підприємців.

Коли один ФОП досягав ліміту доходу для своєї групи, його місце в системі займав інший. Компанії продовжували працювати як єдина мережа — з тими самими приміщеннями, складами, персоналом та під спільним брендом.

Єдиним завданням такої структури було уникнення переходу на загальну систему оподаткування та повну сплату податків.

Хто потрапив під підозру

Схеми виявлено у мережах, що спеціалізуються на:

  • продажу побутової техніки та електроніки;
  • торгівлі одягом та взуттям;
  • реалізації продуктів харчування.

Наслідки та розслідування

Податківці наголошують, що така діяльність не має реальної ділової логіки, окрім фіскальних зловживань. Матеріали щодо виявлених порушень уже передано до Бюро економічної безпеки (БЕБ). Наразі за цими фактами тривають досудові розслідування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 4

financialGenius
financialGenius
3 лютого 2026, 14:55
Кто-то может мне объяснить разницу между франшизой и дроблением на ФОПы ?
torn
torn
3 лютого 2026, 15:12
У франшизы как минимум есть договор франшизы и информация о покупке франшизы в открытом доступе с описанными условиями.
R S
R S
3 лютого 2026, 15:10
А законодательство Украины разве запрещает дробление бизнеса?
torn
torn
3 лютого 2026, 15:15
Почему не оглашен список? Чтобы было легче втихую порешать? А если проверять дальше, то там ещё окажется, что товар весь в лучшем случае «серый».
Новини по темі
