xAI шукає криптоекспертів на тлі злиття зі SpaceX

Компанія Ілона Маска xAI оголосила про пошук експертів з криптовалют та кількісних фінансів для навчання своїх моделей штучного інтелекту. Цей кадровий крок відбувається паралельно із завершенням історичного злиття xAI з аерокосмічною компанією SpaceX. Об'єднана структура, за даними ЗМІ, оцінюється у приголомшливі 1,25 трильйона доларів і готується до потенційного виходу на біржу (IPO). Про це пише The Block.