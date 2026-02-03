Компанія Ілона Маска xAI оголосила про пошук експертів з криптовалют та кількісних фінансів для навчання своїх моделей штучного інтелекту. Цей кадровий крок відбувається паралельно із завершенням історичного злиття xAI з аерокосмічною компанією SpaceX. Об'єднана структура, за даними ЗМІ, оцінюється у приголомшливі 1,25 трильйона доларів і готується до потенційного виходу на біржу (IPO). Про це пише The Block.
3 лютого 2026, 13:25
xAI шукає криптоекспертів на тлі злиття зі SpaceX
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Згідно з описом вакансії, xAI шукає спеціаліста, який створюватиме навчальні дані для штучного інтелекту, щоб навчити алгоритми тонкощам ринку цифрових активів. Робота передбачає формат підряду, а всі результати належатимуть компанії.
Ключові завдання фахівця:
- Створення анотованих даних (текст, голос, відео) та покрокових логічних ланцюжків для навчання «фронтирних» моделей.
- Фокус на складних кількісних стратегіях: міжбіржовий арбітраж, аналіз DeFi-протоколів, виконання угод з урахуванням MEV (максимальної видобувної вартості) та управління портфелем у режимі торгівлі 24/7.
Злиття двох найдорожчих приватних активів Маска — SpaceX (заснована у 2002) та xAI (заснована у 2023) — офіційно завершилося 2 лютого, згідно з державними реєстрами Невади.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі