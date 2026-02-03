Компанія Tesla представила у США нову версію свого кросовера Model Y з повним приводом за ціною $41 990. Про це повідомляє Reuters.
Tesla представила нову версію Model Y за ціною $41 990
Нова модифікація є вищою за класом за базову комплектацію Model Y Standard із заднім приводом, яка залишається найдешевшою у лінійці.
Tesla припиняє випуск електромобілів Model S та Model X
Глава Tesla Ілон Маск оголосив про припинення випуску електромобілів Model S та Model X. Згорнути виробництво цих моделей, повідомив Маск під час телефонної конференції з інвесторами, планується у другому кварталі 2026 року.
Ілон Маск активно розвиває робототехніку через компанію Tesla, створюючи людиноподібного робота Optimus (Tesla Bot), який має трансформувати ринок праці, працювати на заводах та в побуті.
Маск планує серійне виробництво роботів для потреб, бачачи у цьому майбутнє компанії, що може перевищити цінність навіть виробництво електромобілів.
