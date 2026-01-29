Tesla припиняє випуск електромобілів Model S та Model X. Що каже Маск

Глава Tesla Ілон Маск оголосив про припинення випуску електромобілів Model S та Model X. Згорнути виробництво цих моделей, повідомив Маск під час телефонної конференції з інвесторами, планується у другому кварталі 2026 року, пише CNN .

Що каже Маск

За словами Маска, завод у Фрімонті, штат Каліфорнія, де робили ці електромобілі, буде переобладнано для випуску людиноподібних роботів Optimus.

Про припинення випуску двох моделей електромобілів Tesla оголосила на тлі значного зниження прибутку та обсягу продажів, зафіксованих наприкінці 2025 року.

CNN зазначає, що на імідж Tesla серед деяких американських та європейських споживачів вплинула політична активність Маска та його співпраця з президентом США Дональдом Трампом.

При цьому CNN пише, що в цілому на продажі Tesla відмова від Model S і Model X навряд чи вплине на частку таких автомобілів сукупно припадає близько 3% продажів.

Майбутнє за роботами

Ілон Маск активно розвиває робототехніку через компанію Tesla, створюючи людиноподібного робота Optimus (Tesla Bot), який має трансформувати ринок праці, працювати на заводах та в побуті.

Маск планує серійне виробництво роботів для потреб, бачачи у цьому майбутнє компанії, що може перевищити цінність навіть виробництво електромобілів.

Основні напрямки діяльності Ілона Маска у робототехніці:

Optimus (Tesla Bot): Гуманоїдний робот (зростання 1,73 м, вага 57 кг), що використовує ШІ та сенсори Tesla, представлений у другому поколінні (Gen 2).

Мета: створити «армію роботів» для виконання небезпечних, нудних або рутинних завдань, що, за словами Маска, покінчить із бідністю.

Інтеграція ШІ: Оптимізація роботів за допомогою тих самих алгоритмів, що й автопілот Tesla.

Виробництво Tesla планує серійне виробництво та впровадження роботів на своїх заводах.

Перспективи: Маск заявляв, що Optimus зможе виконувати побутові завдання, працюватиме хірургом і коштуватиме менше, ніж автомобіль ($20−30 тис.).

Крім того, компанія Neuralink, співзасновником якої є Маск, займається розробкою нейрокомп'ютерних інтерфейсів для обміну інформацією між мозком людини та електронікою