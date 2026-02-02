Приватні перекази в Україну у січні впали майже на $1,4 млрд

За підсумками січня 2025 року обсяг приватних грошових переказів в Україну становив $8,03 мільярда. Це на 14,8% (на $1,39 млрд) менше, ніж у 2024 році ($9,42 млрд), свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Як змінилися перекази

Зокрема, чиста оплата праці торік зменшилася на 19,5% (на $1,09 млрд — до $4,49 млрд).

Водночас приватні трасферти зменшилися менше — до $3,54 млрд, порівняно із $3,84 млрд у 2025 році.

За оцінками НБУ, через офіційні канали в Україну торік надійшло $5,06 млрд (у тому числі $2,06 млрд — зарплат, отримана з-за кордону), через неформальні канали — $2,96 млрд.

