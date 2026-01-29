Переказ валюти за кордон: що змінилось цього року

14 січня 2026 року набрала чинності постанова НБУ , яка пом’якшує окремі валютні обмеження та уточнює особливості валютного регулювання. Які саме зміни запроваджено, розповіла в колонці для ЕП радниця практики податкового права Адвокатського об'єднання AZONES Юлія Терновська.

За загальним правилом (п. 14 постанови НБУ від 24 лютого 2022 року) банкам заборонено здійснювати будь-які транскордонні перекази коштів у гривні або іноземній валюті за дорученням клієнтів, за винятком випадків, прямо передбачених цією постановою.

Одним із таких винятків, відповідно до постанови НБУ від 13 січня 2026 року, є підпункт 41−1 який дозволяє транскордонні перекази юридичним особам-резидентам — позичальникам за кредитами/позиками від нерезидентів, за умови одночасного дотримання всіх наведених нижче вимог.

Умови застосування пп. 41−1:

1. валютні операції здійснюються в межах граничної суми та виключно на цілі, визначені в абз. 2 п.п. 57 п. 14 постанови № 18;

2. надання, одержання та повернення кредиту/позики здійснюється виключно після 1 січня 2026 року;

3. МФО не є кредитором, гарантом, поручителем;

4. кошти за кредитом/позикою:

надходять з-за кордону;

в іноземній валюті;

зараховуються на поточний рахунок резидента в банку України;

5. усі операції за кредитом/позикою відповідають вимогам:

абзаців 3 — 7 пп. 43 п. 14;

п. 19−5 постанови № 18;

6. валютні операції здійснюються виключно через банк, який обслуговує договір кредиту/позики. Зміна обслуговуючого банку допускається на підставі письмового звернення клієнта аналогічно до п. 8 розділу I положення № 5.

Гранична сума: ключове фінансове обмеження

Підпункт 41−1 вводить поняття граничної суми, у межах якої резидент має право здійснювати дозволені валютні операції.

Гранична сума = усі валютні кошти, що фактично надійшли з-за кордону в Україну як кредит/позика мінус усі кошти, які резидент уже переказав за кордон на погашення основної суми (тіла) цього кредиту/позики.

Таким чином, гранична сума є динамічним показником, який зменшується з кожним погашенням тіла кредиту.

Цільове використання валюти в межах граничної суми

Підпункт 41−1 не встановлює нових напрямів використання валюти, а відсилає до абз. 2 пп. 57 пункту 14 постанови № 18.

Відповідно валютні операції в межах граничної суми дозволені виключно для:

розрахунків за імпорт товарів, поставлених до 23 лютого 2021 року включно;

повернення авансів нерезидентам, отриманих до 23 лютого 2022 року включно, за операціями по яких поставка не відбулася або відбулася частково;

виконання зобов'язань за кредитами/позиками від нерезидента, одержаними до 20 червня 2023 року включно;

фінансування утримання закордонних філій і представництв;

виплати дивідендів іноземним інвесторам/нерезидентам за корпоративними правами/акціями.

Вимоги до обслуговування кредитів

Абзаци третій — сьомий підпункту 43 пункту 14 постанови № 18 встановлюють базові обмеження щодо погашення кредитів/позик від нерезидентів, які є обов'язковими і для операцій за пп. 41−1.

Зокрема:

платежі за процентами, комісіями та іншими платежами (крім тіла кредиту) допускаються лише в межах граничної процентної ставки, визначеної НБУ (наразі це 12% річних);

за кредитами строком до одного року погашення основної суми (тіла) дозволяється лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті позичальника. Оплата процентів, комісій та інших платежів допускається як власними коштами в іноземній валюті, так і купленою іноземною валютою;

за кредитами строком понад один рік протягом першого року з дати одержання кредиту тіло кредиту також може погашатися виключно власною валютою;

переказ коштів за межі України для повернення основної суми (тіла) кредиту/позики дозволяється тільки в межах фактично отриманого кредиту мінус кошти, вже виведені за кордон у межах Граничної суми;

при кожному переказі обов'язково дотримуються правила пунктів 19‑5 — 19‑7 постанови № 18.

Відтак, підпункт 43 пункту 14 постанови № 18 обмежує, скільки і як можна переказувати.

Строки платежів

Пункт 19−5 постанови № 18 встановлює часове обмеження для проведення валютних операцій.

Банк:

не має права здійснювати платіж раніше строку, передбаченого договором кредиту/позики для виконання боргових зобов'язань;

не може скорочувати строки погашення шляхом внесення змін до АІС «Кредитні договори з нерезидентами».

Отже, достроковий вивід валюти за кордон заборонений.

Підсумок

З 14 січня 2026 року зміни у валютному регулюванні дійсно пом'якшують правила для бізнесу і відкривають додаткові можливості для використання іноземного фінансування. Однак, ці нові правила мають чіткі рамки, яких потрібно дотримуватися:

В межах фактично залученої валюти: операції можна проводити тільки на ті кошти, які реально надійшли з-за кордону, а не на майбутні або прогнозовані надходження.

Зменшення ліміту після погашення: кожне погашення тіла кредиту або позики зменшує доступну суму для подальших валютних операцій.

Обмежене цільове використання: валюта може використовуватися лише на цілі, визначені НБУ: розрахунки за «старі» контракти, виплата дивідендів, погашення «старих» кредитів, утримання закордонних філій тощо.

Без дострокового виведення коштів: переказати валюту за кордон раніше строку за договором не можна.

Тобто, НБУ відкрив бізнесу можливість легше працювати із залученими іноземними позиками та фінансуванням, але контроль за рухом валюти залишається строгим і кожна операція повинна відповідати встановленим правилам.