Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
29 січня 2026, 12:09

Переказ валюти за кордон: що змінилось цього року

14 січня 2026 року набрала чинності постанова НБУ, яка пом’якшує окремі валютні обмеження та уточнює особливості валютного регулювання. Які саме зміни запроваджено, розповіла в колонці для ЕП радниця практики податкового права Адвокатського об'єднання AZONES Юлія Терновська.

14 січня 2026 року набрала чинності постанова НБУ, яка пом’якшує окремі валютні обмеження та уточнює особливості валютного регулювання.

За загальним правилом (п. 14 постанови НБУ від 24 лютого 2022 року) банкам заборонено здійснювати будь-які транскордонні перекази коштів у гривні або іноземній валюті за дорученням клієнтів, за винятком випадків, прямо передбачених цією постановою.

Одним із таких винятків, відповідно до постанови НБУ від 13 січня 2026 року, є підпункт 41−1 який дозволяє транскордонні перекази юридичним особам-резидентам — позичальникам за кредитами/позиками від нерезидентів, за умови одночасного дотримання всіх наведених нижче вимог.

Умови застосування пп. 41−1:

1. валютні операції здійснюються в межах граничної суми та виключно на цілі, визначені в абз. 2 п.п. 57 п. 14 постанови № 18;

2. надання, одержання та повернення кредиту/позики здійснюється виключно після 1 січня 2026 року;

3. МФО не є кредитором, гарантом, поручителем;

4. кошти за кредитом/позикою:

  • надходять з-за кордону;
  • в іноземній валюті;
  • зараховуються на поточний рахунок резидента в банку України;

5. усі операції за кредитом/позикою відповідають вимогам:

  • абзаців 3 — 7 пп. 43 п. 14;
  • п. 19−5 постанови № 18;

6. валютні операції здійснюються виключно через банк, який обслуговує договір кредиту/позики. Зміна обслуговуючого банку допускається на підставі письмового звернення клієнта аналогічно до п. 8 розділу I положення № 5.

Гранична сума: ключове фінансове обмеження

Підпункт 41−1 вводить поняття граничної суми, у межах якої резидент має право здійснювати дозволені валютні операції.

Гранична сума = усі валютні кошти, що фактично надійшли з-за кордону в Україну як кредит/позика мінус усі кошти, які резидент уже переказав за кордон на погашення основної суми (тіла) цього кредиту/позики.

Таким чином, гранична сума є динамічним показником, який зменшується з кожним погашенням тіла кредиту.

Цільове використання валюти в межах граничної суми

Підпункт 41−1 не встановлює нових напрямів використання валюти, а відсилає до абз. 2 пп. 57 пункту 14 постанови № 18.

Відповідно валютні операції в межах граничної суми дозволені виключно для:

  • розрахунків за імпорт товарів, поставлених до 23 лютого 2021 року включно;
  • повернення авансів нерезидентам, отриманих до 23 лютого 2022 року включно, за операціями по яких поставка не відбулася або відбулася частково;
  • виконання зобов'язань за кредитами/позиками від нерезидента, одержаними до 20 червня 2023 року включно;
  • фінансування утримання закордонних філій і представництв;
  • виплати дивідендів іноземним інвесторам/нерезидентам за корпоративними правами/акціями.

Вимоги до обслуговування кредитів

Абзаци третій — сьомий підпункту 43 пункту 14 постанови № 18 встановлюють базові обмеження щодо погашення кредитів/позик від нерезидентів, які є обов'язковими і для операцій за пп. 41−1.

Зокрема:

  • платежі за процентами, комісіями та іншими платежами (крім тіла кредиту) допускаються лише в межах граничної процентної ставки, визначеної НБУ (наразі це 12% річних);
  • за кредитами строком до одного року погашення основної суми (тіла) дозволяється лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті позичальника. Оплата процентів, комісій та інших платежів допускається як власними коштами в іноземній валюті, так і купленою іноземною валютою;
  • за кредитами строком понад один рік протягом першого року з дати одержання кредиту тіло кредиту також може погашатися виключно власною валютою;
  • переказ коштів за межі України для повернення основної суми (тіла) кредиту/позики дозволяється тільки в межах фактично отриманого кредиту мінус кошти, вже виведені за кордон у межах Граничної суми;
  • при кожному переказі обов'язково дотримуються правила пунктів 19‑5 — 19‑7 постанови № 18.

Відтак, підпункт 43 пункту 14 постанови № 18 обмежує, скільки і як можна переказувати.

Строки платежів

Пункт 19−5 постанови № 18 встановлює часове обмеження для проведення валютних операцій.

Банк:

  • не має права здійснювати платіж раніше строку, передбаченого договором кредиту/позики для виконання боргових зобов'язань;
  • не може скорочувати строки погашення шляхом внесення змін до АІС «Кредитні договори з нерезидентами».

Отже, достроковий вивід валюти за кордон заборонений.

Підсумок

З 14 січня 2026 року зміни у валютному регулюванні дійсно пом'якшують правила для бізнесу і відкривають додаткові можливості для використання іноземного фінансування. Однак, ці нові правила мають чіткі рамки, яких потрібно дотримуватися:

  • В межах фактично залученої валюти: операції можна проводити тільки на ті кошти, які реально надійшли з-за кордону, а не на майбутні або прогнозовані надходження.
  • Зменшення ліміту після погашення: кожне погашення тіла кредиту або позики зменшує доступну суму для подальших валютних операцій.
  • Обмежене цільове використання: валюта може використовуватися лише на цілі, визначені НБУ: розрахунки за «старі» контракти, виплата дивідендів, погашення «старих» кредитів, утримання закордонних філій тощо.
  • Без дострокового виведення коштів: переказати валюту за кордон раніше строку за договором не можна.

Тобто, НБУ відкрив бізнесу можливість легше працювати із залученими іноземними позиками та фінансуванням, але контроль за рухом валюти залишається строгим і кожна операція повинна відповідати встановленим правилам.

Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Skeptik777
Skeptik777
29 січня 2026, 12:12
#
Стаття — *** просто перерахували якісь пункти, якісь граничні суми. А конкретно що? Скільки я можу переказати?
+
+30
zephyr
zephyr
29 січня 2026, 12:47
#
Лимиты не поменялись, регуляция усилилась. Снова появились потуги, по сдерживанию валюты, которая утекает за бугор.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 січня 2026, 14:05
#
Фонарь!!!
Что значит …содержание филиалов… это целый ворох бумаг и еще столько если один из учредителей или нерезидент или иностранное юр лицо .
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
