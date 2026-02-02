Німеччина закликає прискорити запуск цифрового євро на тлі ослаблення долара США

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому поспішає Мерц?

Коли євро стає сильнішим щодо долара, це підвищує вартість німецької продукції для іноземних покупців, пояснив Мерц.

Як результат, європейські товари стають менш конкурентоспроможними порівняно із товарами зі Сполучених Штатів та інших країн. Це посилює проблеми, спричинені міжнародною напруженістю та конкуренцією з боку Китаю, створюючи додаткове навантаження на економіку Німеччини, сказав канцлер.

Він додав, що країна залежить від експорту, і це позначається на малому бізнесі, якому складно захиститися від коливань валютних курсів.

Вирішення проблеми Мерц бачить у запуску цифрового євро, як і міністр фінансів Ларс Клінгбайль. Вони впевнені, що цифрова валюта ЄЦБ сприятиме зміцненню євро у всьому світі та знизить потребу Європи у доларі США.

Мерц вірить, що цифровий євро дозволить зберегти конкурентоспроможність ЄС на світовому ринку та знизить негативний вплив волатильності валют інших країн на Європу.

Підготовка цифрового євро до запуску

Раніше президент ЄЦБ Крістін Лагард повідомила, що підготовка цифрового євро до запуску розпочнеться у жовтні 2025 року, проте це залежатиме від європейських законодавців.

Цифрова валюта ЦБ має викликати довіру у користувачів, яким потрібні гарантії конфіденційності. З іншого боку, цифровий євро має запобігати відмиванню грошей, незаконному фінансуванню та ухилянню від сплати податків, і все це має бути відображено у законодавстві.

Нещодавно група з 68 економістів закликала Європарламент поквапитися із запуском цифрового євро через побоювання, що платіжну систему ЄС можуть захопити американські компанії Visa,Mastercard і PayPal, а також стейблкоїни, прив'язані до долара США.

Чому це важливо

Плани ЄЦБ щодо цифрового євро є однією з наймасштабніших ініціатив у світовій фінансовій системі. Поява цифрового євро може:

Модернізувати платіжну систему Європи, зробивши її більш ефективною та стійкою.

Зменшити залежність від приватних (переважно американських) платіжних систем та потенційних приватних стейблкоїнів, посиливши монетарний суверенітет єврозони.

Стимулювати інновації у фінансовому секторі.

Стати геополітичним інструментом, зміцнюючи міжнародну роль євро у цифрову епоху.

Проте проєкт стикається зі значними викликами: необхідністю забезпечити конфіденційність даних користувачів, запобігти фінансовій нестабільності (ризику відтоку депозитів з комерційних банків), вирішити технологічні складності та, найголовніше, отримати політичну згоду всіх країн-членів ЄС та Європарламенту.

Що таке цифрове євро (CBDC)?

Це цифрова форма грошей центрального банку (Central Bank Digital Currency), яка буде доступна громадянам та компаніям для здійснення платежів. На відміну від криптовалют (як Bitcoin), цифровий євро емітуватиметься і гарантуватиметься ЄЦБ, подібно до готівкових євро.

Він відрізняється і від стейблкоїнів, які зазвичай випускаються приватними компаніями та прив'язані до фіатних валют. Мета — забезпечити доступ до безпечних, ефективних та загальнодоступних цифрових грошей центрального банку в епоху цифровізації.