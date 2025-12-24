Multi від Мінфін
24 грудня 2025, 10:12

Рада Євросоюзу схвалила запуск цифрового євро

Рада Європейського союзу підтримала запуск цифрової валюти центрального банку (CBDC), пояснивши здатністю цифрового євро підвищити безпеку та стійкість цього економічного та політичного об'єднання 27 країн.

Рада Європейського союзу підтримала запуск цифрової валюти центрального банку (CBDC), пояснивши здатністю цифрового євро підвищити безпеку та стійкість цього економічного та політичного об'єднання 27 країн.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниІснування CBDCУ раді ЄС вважають, що цифровий євро існуватиме поряд з національними валютами та міжнародними приватними платіжними засобами, такими як банківські картки або сервіси, що знаходяться під керуванням провайдерів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Існування CBDC

У раді ЄС вважають, що цифровий євро існуватиме поряд з національними валютами та міжнародними приватними платіжними засобами, такими як банківські картки або сервіси, що знаходяться під керуванням провайдерів.

CBDC зможе використовуватися без підключення до інтернету.

«Європейський парламент має визначити, чи є пропозиція Ради задовільною, а також — як її можна перетворити на законодавчий акт чи внести зміни», — пояснила подальші дії голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

Читайте також: ЄЦБ планує запустити цифровий євро в 2029 році, але чекає на законодавчу базу

Постачальники платіжних послуг не можуть стягувати плату з клієнтів за відкриття/закриття рахунків, за трансакції в цифрових євро, за поповнення та зняття коштів у CBDC з інших депозитних рахунків того ж постачальника, роз'яснила Рада ЄС.

Передбачені ліміти на зберігання CBDC у гаманцях користувачів, однак розміри лімітів повинен встановити ЄЦБ.

Ліміти переглядатимуться не рідше одного разу на два роки, вважають європейські чиновники. Раніше учасник виконавчої ради ЄЦБ П'єро Чіполлоне заявив, що цифровий євро не зможе замінити готівку, але доповнить їх як платіжний засіб.

Що таке цифровий євро (CBDC)?

Це цифрова форма грошей центрального банку (Central Bank Digital Currency), яка буде доступна громадянам та компаніям для здійснення платежів. На відміну від криптовалют (як Bitcoin), цифровий євро емітуватиметься і гарантуватиметься ЄЦБ, подібно до готівкових євро. Він відрізняється і від стейблкоїнів, які зазвичай випускаються приватними компаніями та прив'язані до фіатних валют. Мета — забезпечити доступ до безпечних, ефективних та загальнодоступних цифрових грошей центрального банку в епоху цифровізації.

Чому це важливо

Плани ЄЦБ щодо цифрового євро є однією з наймасштабніших ініціатив у світовій фінансовій системі. Поява цифрового євро може:

  • Модернізувати платіжну систему Європи, зробивши її більш ефективною та стійкою.
  • Зменшити залежність від приватних (переважно американських) платіжних систем та потенційних приватних стейблкоїнів, посиливши монетарний суверенітет єврозони.
  • Стимулювати інновації у фінансовому секторі.
  • Стати геополітичним інструментом, зміцнюючи міжнародну роль євро у цифрову епоху.

Проте проєкт стикається зі значними викликами: необхідністю забезпечити конфіденційність даних користувачів, запобігти фінансовій нестабільності (ризику відтоку депозитів з комерційних банків), вирішити технологічні складності та, найголовніше, отримати політичну згоду всіх країн-членів ЄС та Європарламенту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
