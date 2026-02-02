Рекордне падіння за 32 роки: ринок пива Німеччини скорочується

Обсяг продажів пива в Німеччині в 2025 році виявився на 6 відсотків меншим, ніж роком раніше. Про це повідомляє Destatis у понеділок, 2 лютого, із зазначенням, що це стало найсильнішим скороченням від початку ведення подібної статистики у 1993 році.

Скільки продано пива

Уточнюється, що обсяг продажів пива в Німеччині від пивоварень і зі складів минулого року склав 7,8 млрд літрів — на 497,1 млн літрів менше від показників 2024 року. З 1993 року річний обсяг продажу пива в Німеччині жодного разу не падав до рівня нижче 8 млрд літрів, випливає з прес-релізу.

«Пивоварні, як і сфери торгівлі та громадського харчування, відчувають на собі величезну стриманість споживачів», — прокоментувало цю статистику Об'єднання німецьких пивоварень.

Скорочення продажу пива

За даними Destatis, скорочення продажів пива в Німеччині є довгостроковим трендом. Так, у 2015 році показник обсягів збуту був на 18,9%, або 1,8 млрд літрів, вищий, ніж у 2025 році. Загалом продажі пива у весняні та літні місяці щорічно виявляються вищими, ніж у холодну пору року.

Вказується, що 82,5% пива, проданого 2025 року німецькими пивоварнями та складами, призначалося для внутрішнього ринку. У цій галузі обсяг продажів скоротився за рік на 5,8% — до 6,4 млрд літрів.

У Британії схожа ситуація

У Британії за 2025 рік закрилося 140 пивоварень, це максимальна кількість за 50 років, пише The Telegraph. Основними причинами закриття підприємств стали підвищення податків та збільшення акцизів на алкоголь.

Щотижня в країні в середньому закривалося близько трьох пивоварних підприємств, а за рік їхня загальна кількість скоротилася на 8%. Загалом у Великій Британії продовжують працювати близько 1,6 тис. пивоварень.