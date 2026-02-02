Опівночі 31 січня в Болгарії завершився одномісячний період паралельного обігу національної валюти лева та євро. Від 1 лютого торговельні заклади більше не зобов’язані приймати оплату в левах і мають видавати решту виключно в євро. Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Євро стало єдиною валютою в Болгарії: магазини більше не приймають леви
Приєднання до єврозони
Болгарія офіційно приєдналася до єврозони 1 січня 2026 року — через 18 років після вступу до Європейського Союзу. Запровадження євро було однією з умов членства країни в ЄС, передбачених договором 2007 року. 4 червня Європейська комісія та Європейський центральний банк оприлюднили конвергенційні звіти, у яких підтвердили готовність Болгарії до переходу на єдину валюту.
Що з цінами
Відповідно до закону про запровадження євро, ціни в роздрібній торгівлі відображатимуться одночасно в євро та левах до 8 серпня. Такий підхід має забезпечити прозорість для споживачів і запобігти спекуляціям.
Попри заборону для торговців і постачальників послуг підвищувати ціни впродовж перших шести місяців після вступу до єврозони, надійшли сотні повідомлень про порушення цієї норми.
Обмін левів на євро
Громадяни, які досі мають готівкові леви, можуть обміняти їх без комісії в комерційних банках і відділеннях болгарської пошти до 30 червня.
Після цієї дати банки матимуть право стягувати комісію, водночас Національний банк Болгарії й надалі обмінюватиме леви на євро без обмежень у часі та безкоштовно.
