Євро стало єдиною валютою в Болгарії: магазини більше не приймають леви

Опівночі 31 січня в Болгарії завершився одномісячний період паралельного обігу національної валюти лева та євро . Від 1 лютого торговельні заклади більше не зобов’язані приймати оплату в левах і мають видавати решту виключно в євро. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Приєднання до єврозони

Болгарія офіційно приєдналася до єврозони 1 січня 2026 року — через 18 років після вступу до Європейського Союзу. Запровадження євро було однією з умов членства країни в ЄС, передбачених договором 2007 року. 4 червня Європейська комісія та Європейський центральний банк оприлюднили конвергенційні звіти, у яких підтвердили готовність Болгарії до переходу на єдину валюту.

Що з цінами

Відповідно до закону про запровадження євро, ціни в роздрібній торгівлі відображатимуться одночасно в євро та левах до 8 серпня. Такий підхід має забезпечити прозорість для споживачів і запобігти спекуляціям.

