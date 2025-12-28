З 1 січня Болгарія перейде на євро: як можна буде розрахуватися готівкою

Болгарія офіційно стає частиною єврозони з 1 січня 2026 року. Протягом першого місяця в країні діятиме період подвійного обігу валют, коли болгарський лев та євро використовуватимуться одночасно. Про це повідомляє Forbes Болгарія.

Терміни та способи оплати

Період подвійного обігу: З 1 по 31 січня 2026 року лев та євро є законними платіжними засобами.

Безготівкові розрахунки: Усі оплати картками, банківські перекази та операції через POS-термінали здійснюватимуться виключно в євро вже з першого дня 2026 року.

Автомати: Вендингові машини та системи самообслуговування з 1 січня також прийматимуть лише євро.

Повний перехід: З 1 лютого 2026 року євро стає єдиною офіційною валютою, а лев втрачає статус платіжного засобу.

Особливості готівкових розрахунків

Торговці мають право самостійно вирішувати, чи приймати обидві валюти в межах однієї транзакції, проте існують чіткі обмеження:

Решта: Продавці зобов'язані видавати решту лише в одній валюті (бажано в євро). Повернення решти в левах дозволяється лише за умови відсутності готівкових євро в касі.

Ліміт на монети: Під час розрахунку готівкою торговець має право відмовити у прийнятті понад 50 одиниць монет у левах за одну операцію.

Повернення товару: При рекламації сума повертається повністю в євро (або в левах, якщо євро немає в наявності).

Де обміняти старі гроші

Болгарський народний банк прийматиме леви для обміну на євро безстроково. У комерційних банках та відділеннях «Болгарської пошти» обмін буде можливий до кінця 2026 року.

Нагадаємо

Болгарія приєдналася до Європейського Союзу 1 січня 2007 року разом із Румунією. Проте країна досі не була членом єврозони, тобто офіційно не використовувала євро як валюту. Валютою країни залишався болгарський лев.

Лише у червні 2025 року Європейська комісія та Європейський центральний банк визнали, що Болгарія відповідає критеріям для переходу на євро.