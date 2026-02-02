В січні Україна імпортувала рекордну кількість електроенергії за добу

У січні Україна встановила добовий рекорд обсягу імпорту електроенергії в країну, щоб зменшити дефіцит в енергосистемі. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

Рекордний добовий обсяг

«41,987 ГВт*год — рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, який надійшов в Україну в січні. Це допомогло на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що електроенергія із сусідніх європейських країн допомагає збалансувати енергосистему, яка потерпає внаслідок руйнувань після російських атак та сильних морозів.

«Це дозволяє зменшити загальний дефіцит і скоротити обсяги вимушених відключень світла», — наголосили в повідомленні.

В Міненерго підкреслили, що така підтримка стала можливою завдяки розширенню пропускної здатності. У січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E.