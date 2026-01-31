В об'єднаній енергосистемі сталася системна аварія, яка призвела до різкого падіння напруги та аварійних відключень електроенергії на значній території держави. Технічний збій вийшов за межі країни: перебої зі світлом зафіксували також у столиці Молдови, Кишиневі, та інших регіонах сусідньої держави. Про це повідомляють джерела в енергетичних компаніях, Кабінет міністрів та Міненерго.
Значна частина України та Молдови залишилася без світла
Зупинка критичної інфраструктури
Аварійна ситуація, що виникла після 11:00, миттєво вплинула на роботу стратегічно важливих об'єктів у великих містах. Через зникнення напруги у контактній мережі зупинився рух поїздів метрополітену в Києві та Харкові.
Окрім транспортного колапсу, виникли проблеми з водопостачанням. У Вінниці припинила роботу головна водопровідна станція, внаслідок чого все місто тимчасово залишилося без води.
Ситуація в регіонах
Оператори системи розподілу були змушені перейти в режим екстрених відключень, скасувавши планові графіки подачі електроенергії. Наразі обмеження діють у таких областях:
- Київська;
- Сумська;
- Чернігівська;
- Житомирська;
- Миколаївська.
Також енергетична компанія ДТЕК застосувала обмеження споживання для абонентів в Одеській та Дніпропетровській областях.
Прогноз відновлення
За оцінками Міністерства енергетики, ситуація є контрольованою. Фахівці прогнозують відновлення стабільного електропостачання споживачам протягом найближчих 2−3 годин.
