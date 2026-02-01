Multi від Мінфін
1 лютого 2026, 9:18

Біткоїн впав нижче $80 000: інвестори масово виводять капітал із криптофондів

Ринок криптовалют завершив січень 2026 року значним падінням. Спотові біткоїн-ETF (біржові фонди) у США зафіксували масовий відтік коштів, який сягнув $1,6 млрд за місяць. Це третій найгірший показник в історії цих фінансових інструментів. На тлі розпродажів ціна біткоїна вперше з квітня 2025 року опустилася нижче психологічної позначки у $80 000. Про це повідомляє видання The Block із посиланням на дані аналітичної платформи SoSoValue.

Ринок криптовалют завершив січень 2026 року значним падінням.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордний відтік капіталу

Останній тиждень січня став вирішальним для негативної статистики: інвестори вивели з біткоїн-фондів близько $1,49 млрд. Тиск продавців посилився у другій половині тижня. Найбільший одноденний відтік у 2026 році зафіксували в середу — $818 млн, після чого у четвер фонди втратили ще $510 млн.

Така динаміка стала різким контрастом до початку року. Ще в перші дні січня біткоїн-ETF залучили понад $1,16 млрд, що дало привід старшому аналітику Bloomberg Еріку Балчунасу заявити, що ці продукти «входять у 2026 рік, як лев».

Реакція ринку та ситуація з MicroStrategy

Масовий вихід інвесторів із фондів миттєво позначився на вартості активів. У суботу ціна біткоїна впала нижче $80 000.

Падіння котирувань призвело до знакової події: ціна біткоїна вперше з жовтня 2023 року опустилася нижче середньої ціни покупки компанії MicroStrategy, яка становить $76 037 за монету.

Ефір падає, а Solana та XRP тримаються

Негативні настрої зачепили й другу за капіталізацією криптовалюту — Ethereum (ефір). Спотові ETF на ефір втратили за місяць близько $353 млн. Найбільший удар припав на четвер, коли з фондів (зокрема ETHA від BlackRock та FETH від Fidelity) вивели $253 млн. Ціна ефіру також просіла, опускаючись нижче $2 300.

Водночас альтернативні криптовалюти (альткоїни) продемонстрували стійкість:

  • Solana (SOL): ETF на базі цієї монети залучили $105 млн чистих надходжень за січень. Лідером тут залишається фонд BSOL від компанії Bitwise.
  • XRP: Фонди показали скромний приріст у $16 млн. Хоча в середу був зафіксований значний відтік ($93 млн), це лише тимчасово перервало позитивну серію з 36 днів без відтоку капіталу з моменту запуску цих фондів у листопаді.

Макроекономічні причини

Експерти пов'язують синхронний розпродаж біткоїна та ефіру зі зміною настроїв інституційних інвесторів, які скорочують ризики через зовнішні фактори:

  • Політика ФРС: Обрання колишнього керуючого ФРС Кевіна Ворша наступним головою Федеральної резервної системи ринок сприйняв як сигнал до жорсткішої монетарної політики, що негативно впливає на ризикові активи.
  • Геополітика: Напруженість посилилася через повідомлення про вибух у порту Бендер-Аббас (Іран) та короткочасне призупинення роботи уряду США (шатдаун).

Попри волатильність, інституційний інтерес зберігається: Morgan Stanley вже подав заявки на запуск власних спотових ETF на біткоїн та Solana.

Що таке середня ціна покупки MicroStrategy

MicroStrategy (тепер просто Strategy) — американська компанія, яка є найбільшим корпоративним власником біткоїна у світі. Під керівництвом Майкла Сейлора компанія роками скуповує криптовалюту за кошти акціонерів та залучені кредити. Показник у $76 037 — це середня ціна, яку компанія сплатила за кожен біткоїн у своєму портфелі, враховуючи всі покупки за різні роки. Коли ринкова ціна падає нижче цього рівня, це означає, що на папері багатомільярдні інвестиції компанії тимчасово стають збитковими. Це важливий психологічний рівень для ринку, оскільки він показує «точку болю» для найбільшого гравця.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
JWT
JWT
1 лютого 2026, 9:48
#
Акції вниз, золото та срібло вниз, крипта вниз, куди виводять? В кеш?
+
0
amigo9876
amigo9876
1 лютого 2026, 11:39
#
И желательно в евро)
Ну или в USDT/C посидеть можно
