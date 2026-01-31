Multi від Мінфін
31 січня 2026, 17:05

НБУ закликав банки ділитися «чорними списками» клієнтів та розкрив схеми відмивання грошей через ФОП

Національний банк України наполягає на посиленні фінансового моніторингу та закликає фінансові установи активніше обмінюватися інформацією про недобросовісних клієнтів, яким було відмовлено в обслуговуванні. Регулятор також детально описав типові схеми, які використовують підприємці для обходу банківських обмежень. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на лист регулятора.

Національний банк України наполягає на посиленні фінансового моніторингу та закликає фінансові установи активніше обмінюватися інформацією про недобросовісних клієнтів, яким було відмовлено в обслуговуванні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Чорна мітка» у платіжці

Нацбанк рекомендує фінустановам не приховувати причини розриву ділових відносин із підозрілими клієнтами від колег по ринку. Механізм передачі такої інформації пропонується реалізувати через платіжні інструкції.

Коли банк примусово закриває рахунок клієнта через порушення правил фінансового моніторингу, залишок коштів перераховується на рахунок цього клієнта в іншій установі. НБУ радить у призначенні такого платежу прямо вказувати посилання на норми закону, які стали підставою для відмови в обслуговуванні. Це слугуватиме своєрідним сигналом для іншого банку про те, що клієнт є ризиковим.

Схема «міграції» коштів та дроблення сум

Регулятор виявив характерну модель поведінки, яку використовують для легалізації тіньових доходів. Після того, як один банк припиняє співпрацю з фізичною особою-підприємцем (ФОП), кошти перекидаються в інший банк.

Схема виглядає так:

  • На рахунок надходять мільйонні суми від групи пов'язаних компаній з призначенням «оплата за товари/послуги».
  • Після блокування рахунку кошти перераховуються в інший банк.
  • Протягом короткого часу (1−10 днів) велика сума дробиться на дрібні транзакції (переважно до 100 тис. грн).
  • Гроші розсилаються на картки десятків фізосіб із призначенням «повернення боргу», «допомога» або «поповнення рахунку».

Нерідко у таких схемах фігурують «компанії-одноденки», які існують від 2 до 4 днів, але встигають прогнати через рахунки обсяги коштів, що перевищують річні ліміти для обраної групи оподаткування.

Нові вимоги до перевірки бізнесу

НБУ вимагає від банків відмовитися від формального підходу. Тепер фінустанови повинні:

  • Запровадити автоматизований скринінг: шукати зв’язки між клієнтами та їхніми контрагентами.
  • Застосовувати ризик-орієнтований підхід: встановлювати жорсткі ліміти для новостворених компаній або тих, хто не може документально підтвердити реальність своєї діяльності.
  • Звертати увагу на «червоні прапорці»: короткий строк існування фірми, відсутність прибутків при величезних оборотах, мінімальний статутний капітал або нещодавня зміна власника.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
