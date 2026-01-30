Multi від Мінфін
30 січня 2026, 18:45

Швейцарія, Австралія та Канада очолили рейтинг по закредитованості населення

Розвинені економіки світу накопичили рекордні обсяги боргів домогосподарств, які в деяких країнах вже перевищують розмір річного ВВП. Лідерами за рівнем закредитованості населення стали Швейцарія, Австралія та Канада, де доступність іпотеки та тривалий період низьких ставок призвели до накопичення значних зобов'язань. Про це свідчать дані аналітичної платформи Voronoi, які зібрані на сайті МВФ.

Розвинені економіки світу накопичили рекордні обсяги боргів домогосподарств, які в деяких країнах вже перевищують розмір річного ВВП.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Клуб «понад 100%»

Згідно з оприлюдненою статистикою, у трьох країнах світу сукупний борг домогосподарств перевищує вартість усіх товарів та послуг, які виробляє економіка за рік (ВВП). Беззаперечним лідером є Швейцарія, де цей показник сягнув 125,43%. За нею йдуть Австралія (112,15%) та Канада (100,07%).

Головним драйвером таких цифр є розвинені ринки іпотечного кредитування. У цих країнах висока вартість житла змушує громадян брати великі позики, а банківські системи дозволяють це робити масово. Також до п'ятірки найбільш закредитованих держав увійшли Нідерланди (93,6%) та Нова Зеландія (90,25%).

Прірва між розвиненими ринками та тими, що розвиваються

Цікаво, що найбільші економіки світу демонструють помірніший рівень боргового навантаження громадян:

  • США — 69,35%;
  • Китай — 61,40%;
  • Німеччина — 49,93%.

На противагу багатим країнам, держави, що розвиваються, мають значно менші показники боргу. Це пояснюється менш розвиненими фінансовими системами та обмеженим доступом населення до кредитів. Наприклад, у Бразилії рівень боргу складає 36,35%, в Індонезії — 16,16%, а в Аргентині та Пакистані — менше 5%. У Сьєрра-Леоне цей показник взагалі наближається до нуля (0,001%).

Двосічний меч кредитування

Експерти зазначають, що високий рівень заборгованості — це палиця з двома кінцями. З одного боку, кредити стимулюють споживання та дозволяють людям купувати активи (наприклад, нерухомість). З іншого — надмірне боргове навантаження робить економіку вразливою.

Ситуація у наших сусідів

Аналізуючи дані рейтингу, варто звернути увагу на країни Східної Європи, які є сусідами України. Вони демонструють значно нижчий рівень закредитованості порівняно із західними партнерами, що свідчить про суттєвий потенціал для зростання їхніх фінансових ринків, але водночас і про меншу глибину проникнення банківських послуг.

Показники сусідів:

  • Словаччина — 43,40%;
  • Чехія — 30,84%;
  • Польща — 22,89%;
  • Угорщина — 17,00%;
  • Румунія — 10,75%.

Для порівняння, рівень боргу в Польщі майже в 4 рази нижчий, ніж у Великій Британії (76,18%), та у 5,5 раза нижчий, ніж у Швейцарії. Це робить банківські системи східноєвропейських країн більш стійкими до криз, оскільки населення не має критичного навантаження на сімейні бюджети через виплати відсотків.

Україна одна з тих країн Європи, яка на мапі МВФ у цьому звіті позначена «No Data», що означає — немає даних.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
R S
R S
30 січня 2026, 20:45
#
Ай-ай-ай) Как же так?
Экономически развитые страны с высоким уровнем доходов населения живут в долг!
Правительства этих стран живут в долг, население живёт в долг. Очень пагубная привычка.
Финансовая кабала правит умами людей и всем миром.
+
0
lider2000
lider2000
30 січня 2026, 21:03
#
Ето все политика потребелния. Вишел новий айфон обязательно надо купить, хотя месяц назад только купил предидущий айфон, когда он бил еще самим последним. Плюс у людей проблеми с фин грамотностью. У тебя стоит дома кофе машина за пару килобаксов, а ти все равно 3 раза в день покупаешь помои в старбаксе или макдаке.
