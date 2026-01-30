Найкращий відгук місяця: як банк вимагав підписати кредитний договір в обмін на доступ до зарплати

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у грудні 2025 року. Ним стала клієнтка ОТП Банку під ніком oksana2000, яка поскаржилася на блокування доступу до власних коштів через небажання підписувати кредитний договір.

Користувачка розповіла, що багато років користувалася послугами ОТП Банку: отримувала зарплату на картку, оформлювала іпотеку, здійснювала регулярні перекази. Проблеми виникли наприкінці року, коли вона спробувала переказати частину коштів на власну картку в іншому банку, де мала мінусовий баланс.

Банк заблокував усі операції, мотивуючи це перевищенням добового ліміту. При цьому клієнтка стверджує, що протягом двох днів не здійснювала жодних переказів, а перед цим змогла провести лише одну транзакцію. Навіть після підвищення ліміту та повторної авторизації через «Дію» ситуація не змінилася.

Але найбільше обурення в oksana2000 викликав інший момент: у мобільному застосунку з’явився кредитний договір, а будь-які дії з карткою стали недоступними до моменту його підписання.

«У мене шок!!! Мені не потрібні кредити і кредитні договори! Якщо це умова обслуговування в банку, повідомте, бо такі умови мені не підходять», — зазначає клієнтка.

Фактично людина опинилася в ситуації, коли не могла розпоряджатися власними коштами без згоди на додаткову фінансову послугу, яку вона не замовляла.

Позиція експертів

«Мінфін» звернувся до ОТП Банку з проханням прокоментувати ситуацію та пояснити, на яких підставах було заблоковано розпорядження коштами клієнтки, чому доступ до рахунку був пов’язаний із необхідністю підписання кредитного договору, та чи є така практика стандартною політикою банку, і як запобігати подібним випадкам у майбутньому. На момент публікації відповіді від банку не отримано.

Юристи пояснили, що блокування клієнтові доступу до власних коштів можливе лише у випадках, прямо передбачених законом — наприклад, у межах фінансового моніторингу, на підставі судових рішень або санкцій.

«Відповідно до ст. 1068 ЦК України та Закону України „Про платіжні послуги“, банк не має права без належного обґрунтування блокувати розпорядження власними коштами клієнта», — сказав Ілля Колесник.

Особливо критично виглядає ситуація, коли доступ до рахунку ставиться в залежність від підписання кредитного договору. За словами експерта, такі дії суперечать принципу свободи договору (ст. 627 ЦК України) і можуть кваліфікуватися як:

нав’язування фінансових послуг;

недобросовісна комерційна практика;

порушення прав споживача.

Серед інструментів захисту для клієнтів у подібних ситуаціях Ілля Колесник називає:

звернення зі скаргою до НБУ;

подання заяви до Держпродспоживслужби;

вимога судового захисту, зокрема, відновлення доступу до коштів та компенсації завданої шкоди.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.