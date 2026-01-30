Multi від Мінфін
30 січня 2026, 12:56

рф погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого

росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого на прохання глави Білого дому Дональда Трампа. Про це повідомив представник Кремля Дмитро Пєсков. При цьому на фронті та в тилу фіксують нові атаки.

рф не підтвердила енергетичне перемир'я
Фото: ГСЧС

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Позиція Кремля

«Президент Трамп звернувся з проханням до президента путіна утриматися на тиждень, до 1 лютого, від нанесення ударів по Києву в період створення сприятливих умов для проведення переговорів… Так, було особисте звернення президента Трампа», — відповів він на питання, чи підтримала Москва ініціативу Вашингтона.

Раніше офіційні особи рф уникали конкретики щодо «тижня тиші». Пєсков на пряме запитання про домовленість відповідав, що не може поки це коментувати.

Міноборони рф також не робило жодних офіційних заяв про заборону ударів, хоча російські військові блогери активно поширювали чутки про «усний наказ» не бити по енергетиці з 7-ї ранку 29 січня.

Зеленський та Трамп: перемир'я на період морозів

«Мінфін» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський підтвердив обговорення цього питання під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Він назвав заяву Трампа «важливою» та висловив сподівання, що деескалація сприятиме руху до завершення війни.

За словами Дональда Трампа, він особисто просив володимира путіна призупинити обстріли на тиждень через екстремальні холоди в Україні, і той нібито погодився.

Перший день «перемир'я» на практиці: дрони та ракети

Попри дипломатичні заяви, ніч на 30 січня не була спокійною. За даними Повітряних сил ЗСУ, росія випустила 111 дронів та балістичну ракету «Іскандер-М». Хоча близько 80 безпілотників було збито, частина з них досягла цілей.

«Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях», — йдеться у повідомленні.

У Запоріжжі під обстріл потрапив об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено житлові будинки, є постраждалі. На Харківщині через атаки дронів одна людина загинула, двоє поранених.

Водночас, за заявою Міністерства оборони рф, упродовж минулої ночі російські засоби протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 18 українських безпілотників.

Що далі?

Ключовою датою має стати 1 лютого, коли в Абу-Дабі (ОАЕ) запланований наступний раунд переговорів між Україною, США та рф. Саме там сторони мають можливість остаточно зафіксувати статус енергетичного мораторію.

Зазначимо, що ключовою перешкодою на шляху до досягнення миру в Україні залишається територіальне питання. росія наполягає на повному встановленні контролю над Донецькою областю. Водночас США намагаються переконати Київ погодитися на ці умови.

Нагадаємо, 23−24 січня в Абу-Дабі вперше від початку повномасштабної війни рф проти України відбулися тристоронні переговори за участі делегацій США, росії та України щодо можливого завершення війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
30 січня 2026, 16:55
#
Значит с 31 на 1 можно готовиться 😡
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
