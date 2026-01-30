Зеленський підтвердив енергетичне перемир’я з рф

Після резонансної заяви президента США Дональда Трампа, український лідер Володимир Зеленський підтвердив , що питання взаємного припинення ударів по енергетиці справді було предметом переговорів в Абу-Дабі. Домовленості мають особливе значення на тлі нових екстремальних морозів, що насуваються на Україну.

Заява Трампа: тиждень без обстрілів через морози

Трамп заявив, що провів особисту розмову з володимиром путіним. Він попросив главу Кремля припинити удари по Києву та іншим містам України на період сильних морозів. За його словами, путін погодився на тимчасовий мораторій терміном на один тиждень.

Американський президент назвав це «значним кроком» у переговорному процесі щодо завершення війни.

Позиція Зеленського

Володимир Зеленський підтвердив, що тема енергетичного перемир’я була частиною переговорного процесу в ОАЕ. Питання енергетичної безпеки дійсно обговорювалося між делегаціями України, США та рф.

Зеленський назвав заяву Трампа «важливою», оскільки збереження енергосистеми взимку є критичним для життя громадян. При цьому президент наголосив, що реальну дієвість домовленостей покаже лише ситуація на практиці у найближчі ночі.

«Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни», — написав Зеленський у X.

Контекст та наступні кроки

Ситуація розгортається на тлі критичних погодних умов та дипломатичної активності. На вихідних в Україні очікується різке похолодання — місцями температура впаде до -30°C. Про це повідомляє ДСНС.

Новий раунд зустрічі представників України, США та рф запланований на 1 лютого.

Чутки про енергетичне перемир'я

29 січня російські пабліки поширили повідомлення про нібито запроваджену заборону для країни-агресорки на удари по енергетичній інфраструктурі України. Згодом з’явилася інформація про аналогічні обмеження щодо атак по території росії.

Водночас українські Telegram-канали зазначали, що остаточного рішення про припинення ударів по енергетичних об'єктах між сторонами немає. Українців закликали зберігати пильність.

Варто зазначити, що мова йде про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а не про повне припинення вогню.

Пізно ввечері 29 січня ворог завдав удару по Запоріжжю. Під обстріл потрапив об'єкт промислової інфраструктури, також пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.