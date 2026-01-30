Multi від Мінфін
(8,9K+)
30 січня 2026, 8:01

Зеленський підтвердив енергетичне перемир’я з рф

Після резонансної заяви президента США Дональда Трампа, український лідер Володимир Зеленський підтвердив, що питання взаємного припинення ударів по енергетиці справді було предметом переговорів в Абу-Дабі. Домовленості мають особливе значення на тлі нових екстремальних морозів, що насуваються на Україну.

Зеленський підтвердив енергетичне перемир’я з рф
Фото: Володимир Зеленський

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Заява Трампа: тиждень без обстрілів через морози

Трамп заявив, що провів особисту розмову з володимиром путіним. Він попросив главу Кремля припинити удари по Києву та іншим містам України на період сильних морозів. За його словами, путін погодився на тимчасовий мораторій терміном на один тиждень.

Американський президент назвав це «значним кроком» у переговорному процесі щодо завершення війни.

Позиція Зеленського

Володимир Зеленський підтвердив, що тема енергетичного перемир’я була частиною переговорного процесу в ОАЕ. Питання енергетичної безпеки дійсно обговорювалося між делегаціями України, США та рф.

Зеленський назвав заяву Трампа «важливою», оскільки збереження енергосистеми взимку є критичним для життя громадян. При цьому президент наголосив, що реальну дієвість домовленостей покаже лише ситуація на практиці у найближчі ночі.

«Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни», — написав Зеленський у X.

Контекст та наступні кроки

Ситуація розгортається на тлі критичних погодних умов та дипломатичної активності. На вихідних в Україні очікується різке похолодання — місцями температура впаде до -30°C. Про це повідомляє ДСНС.

Новий раунд зустрічі представників України, США та рф запланований на 1 лютого.

Чутки про енергетичне перемир'я

29 січня російські пабліки поширили повідомлення про нібито запроваджену заборону для країни-агресорки на удари по енергетичній інфраструктурі України. Згодом з’явилася інформація про аналогічні обмеження щодо атак по території росії.

Водночас українські Telegram-канали зазначали, що остаточного рішення про припинення ударів по енергетичних об'єктах між сторонами немає. Українців закликали зберігати пильність.

Варто зазначити, що мова йде про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а не про повне припинення вогню.

Пізно ввечері 29 січня ворог завдав удару по Запоріжжю. Під обстріл потрапив об'єкт промислової інфраструктури, також пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+37
Я. ..
Я. ..
30 січня 2026, 8:39
#
Це безумовно добра новина, трохи дивна, в контексті війни, але в контексті можливого миру — добра
+
0
Я Саня
Я Саня
30 січня 2026, 10:58
#
Ага так так, минулого разу таке перемиря супроводжувалося тотальною атакою на будинки
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
30 січня 2026, 8:43
#
Головне — нічого про Україну без України:)
+
+60
Skeptik777
Skeptik777
30 січня 2026, 8:55
#
Ти читав статтю, чи як завжди? Там написано, що домоаилися на ТРИСТОРОННІЙ зустрічі. Наші там були, тож не без України вирішили. Але ж тобі байдуже на ті дрібниці. Зрадонька і всепропальство…
+
0
NN NN
NN NN
30 січня 2026, 9:24
#
Тоді навіщо робити штучні морози?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають faid, MAXAOH и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
