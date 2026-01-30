Multi від Мінфін
30 січня 2026, 9:34

Золото стрімко дешевшає: Трамп визначився з кандидатом на голову ФРС

Ціни на золото різко пішли донизу після серії рекордних максимумів. Головним каталізатором падіння стали новини про те, що президент США Дональд Трамп планує висунути кандидатуру Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи (ФРС). Ця новина спровокувала зростання курсу долара, зробивши дорогоцінні метали дорожчими для міжнародних покупців. Про це повідомляє Bloomberg.

Золото стрімко дешевшає: Трамп визначився з кандидатом на голову ФРС
Фото: НБУ

Різкі коливання: від рекорду до обвалу

П’ятниця, 30 січня, стала днем екстремальної волатильності для ринку металів:

  • Обвал ціни: Золото втратило до 4,8% вартості за день, опустившись до позначки близько $5 200 за тройську унцію. Це сталося одразу після того, як напередодні метал оновив історичний максимум на рівні $5 594.
  • Супутні метали: Срібло впало ще суттєвіше — майже на 5% (до $110), відступивши від максимальної ціни в $121, зафіксованої лише добу тому.
  • Долар йде вгору: Індекс долара зріс на 0,5%, що традиційно тисне на ціни сировинних товарів.

Чому ринок боїться Кевіна Ворша?

Кевін Ворш вважається фаворитом Трампа на заміну Джерому Пауеллу. Постать Ворша викликає неоднозначну реакцію. Історично він відомий як прихильник жорсткої монетарної політики та противник надмірного друку грошей.

Останнім часом Ворш публічно підтримував ідею зниження відсоткових ставок, що збігається з бажанням Трампа «розігнати» економіку перед виборами 2026 року. Інвестори сподіваються, що Ворш зможе зберегти певну автономність ФРС, не стаючи повністю підконтрольним Білому дому.

Читайте також: ФРС залишила ставку без змін. Як відреагували ринки

«Подушка безпеки» для золота

Попри поточне падіння, золото залишається в плюсі на 20% з початку року. Високу ціну підтримує загальний хаос у міжнародній політиці:

  • Тарифні війни: Трамп погрожує новими митами Європі, Канаді та Південній Кореї, а також країнам, що постачають нафту на Кубу.
  • Загострення з Іраном: Погрози військовими ударами з боку Вашингтона змушують інвесторів тримати активи в безпечному золоті.
  • Бюджетна угода: Тимчасове уникнення «шатдауну» (зупинки роботи уряду США) дещо заспокоїло ринки, але переговори щодо міграційної політики залишаються напруженими.

«Це класична історія: швидке зростання — швидке падіння. Ринок просто чекав на привід, щоб зафіксувати прибутки після параболічного злету цін», — коментують аналітики Oversea-Chinese Banking Corp.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
