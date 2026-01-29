Ціни на мідь злетіли до максимуму за 16 років

На світових ринках металів зафіксовано історичний стрибок: вартість міді злетіла до рекордних значень, продемонструвавши найшвидше зростання за останні 16 років. Головним драйвером «металевої манії» став агресивний спекулятивний попит з боку китайських інвесторів. Про це повідомляє Bloomberg.

Рекордні цифри та китайський фактор

Під час торгів на Лондонській біржі металів (LME) ціна на мідь підскочила більш ніж на 11%, вперше в історії перевищивши позначку $14 500 за тонну. Лише за одну годину під час азійської торгової сесії ціни зросли на 5%. З початку грудня промисловий метал подорожчав уже на 25%.

Аналітики одностайні — ралі спровоковане саме китайськими фондами, які масово вкладають кошти у ф’ючерси на Шанхайській біржі (SHFE), ігноруючи навіть ознаки слабкого фізичного попиту всередині самого Китаю.

Чому мідь так стрімко дорожчає?

Попри високі запаси металу на складах, інвестори роблять ставку на глобальні тренди:

Штучний інтелект та дата-центри: Розвиток ШІ потребує колосальної кількості міді для силових мереж. Наприклад, плани компанії Tesla витратити $20 млрд на робототехніку та ШІ лише підігрівають очікування.

Політика США та слабкий долар: Індекс американської валюти впав до мінімуму за чотири роки, що робить сировину привабливішою. Крім того, ринок очікує, що наступник Джерома Пауелла на посаді голови ФРС буде прихильником низьких відсоткових ставок.

Енергетичний перехід: Мідь є незамінною в електромобілях та відновлюваній енергетиці.

Геополітичний контекст

Напруженість навколо зовнішньої політики адміністрації Трампа та очікування стимулів для економіки США змушують капітал тікати в реальні активи. Разом із міддю дорожчають й інші метали: цинк зріс на 5%, алюміній — на 1,8%, активно ростуть ціни на олово та срібло.

«Це суто спекулятивний драйв. Поки США продовжують форсувати розвиток чипів, ШІ та будівництво електромереж, очікування щодо зростання міді залишатимуться незмінними», — зазначають експерти інвестфондів.

Чи є ризик обвалу?

Деякі аналітики, зокрема з Goldman Sachs, попереджають про можливу «технічну корекцію». Фізичні покупці в Китаї вже починають відмовлятися від угод через занадто високі ціни, що може призвести до охолодження ринку найближчим часом.