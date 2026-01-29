Multi від Мінфін
29 січня 2026, 10:12

Золото злетіло понад $5500, срібло майже $120

Золото та срібло продовжили стрімко дорожчати та оновлювати рекорди, незважаючи на рішення ФРС не знижувати процентні ставки, передає Bloomberg.

Золото та срібло продовжили стрімко дорожчати та оновлювати рекорди, незважаючи на рішення ФРС не знижувати процентні ставки, передає Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗліт металівСпотова ціна золота 29 січня вперше піднялася вище за $5500 за тройську унцію.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зліт металів

Спотова ціна золота 29 січня вперше піднялася вище за $5500 за тройську унцію. Котирування металу підстрибнули більш ніж на 3%, продовживши ралі після стрибка на 4,6% на попередній сесії — максимального приросту за день з часів піку пандемії коронавірусу в березні 2020 року.

Срібло під час торгів у четвер досягло $119,34 за унцію, також оновивши рекорд. 2026 року золото вже подорожчало більш ніж на 27%. Срібло з початку цього року зросло в ціні більш ніж на 60%.

Що кажуть аналітики

Золото та срібло потягли за собою весь сектор благородних металів, від платини до паладію, і навіть базові метали, зазначає CNBC.

«Ми прогнозували стрімке зростання цін на золото з початку минулого року, — наводить телеканал слова президента Yardeni Research Еда Ярдені. — Але він переріс у ажіотажний зліт цін на всі дорогоцінні метали, багато базових металів та рідкісноземельних елементів».

Читайте також: Чи золото буде по $10 000 — прогноз Yardeni

«Я б охарактеризувала ринки дорогоцінних металів як „зламані“ з огляду на нечувану волатильність», — заявила CNBC Нікі Шилс з MKS PAMP.

Опитані телеканалом аналітики зазначили, що зараз на ціни впливають не так реальний попит і пропозиція, як волатильні потоки ліквідності. Це викликає екстремальні коливання та відрив від фундаментальних показників. Після ажіотажного ралі останніх двох місяців дорогоцінні метали «тактично перекуплені», стверджує Шилс.

«Золото більше не просто хедж від кризи чи інфляції; воно все частіше розглядається як нейтральний та надійний актив для збереження вартості, який також забезпечує диверсифікацію у широкому спектрі макроекономічних режимів», — цитує Reuters аналітичну записку OCBC.

Читайте також: Хто контролює світові запаси срібла: країни та обсяги

«Хоча параболічний характер ралі передбачає, що відкат не за горами, очікується, що фундаментальні фактори залишаться сприятливими протягом всього 2026 року, що робить будь-які просадки привабливими можливостями для покупки», — заявив аналітик IG Тоні Сікамор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
