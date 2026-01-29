Трамп знову розкритикував Пауелла за відмову знижувати ставку

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував главу ФРС Джерома Пауелла за відмову знижувати облікову ставку. Про це він написав в соцмережі Truth Social.

Критика Трампа

За словами Трампа, високі відсотки вже не мають жодних підстав, шкодять економіці та національній безпеці США і коштують країні сотні мільярдів доларів щороку.

«Інфляція більше не є загрозою, а завдяки тарифам США отримують потужні грошові потоки. Тому Америка повинна мати найнижчу процентну ставку у світі, нижчу, ніж у будь-якої іншої країни», — написав Трамп.

Він наголосив, що ФРС має негайно та суттєво знизити ставку, адже тарифи вже зробили США сильнішими за всіх конкурентів.