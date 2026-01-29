НБУ прогнозує зростання міжнародних резервів до $65 млрд у 2026 році

Прогноз НБУ передбачає, що міжнародні резерви становитимуть $65 млрд на кінець 2026 року і зростатимуть надалі — до $71 млрд на кінець 2028 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 29 січня.

Чому це важливо

Це дасть змогу НБУ підтримувати стійкість валютного ринку та впроваджувати заходи валютної лібералізації за умови контролю ризиків.

За рахунок чого відбудеться зростання

Наприкінці 2025 року Рада ЄС вирішила надати Україні 90 млрд євро фінансової допомоги у 2026−2027 роках (USL — Ukraine support loan). Підтримка України зберігатиметься й у межах чинного механізму ERA Loans. Триває також узгодження нової програми з МВФ обсягом 8,1 млрд дол. США.

Зовнішня допомога дасть змогу як фінансувати все ще високі дефіцити бюджету, зумовлені війною, так і підтримувати високий рівень резервів.

Історичний рекорд резервів

Станом на 1 січня обсяг золотовалютних резервів країни зріс до 57,3 мільярда доларів США, що є абсолютним максимумом за всю історію незалежності. За минулий рік «подушка безпеки» держави збільшилася більш ніж на 30%, попри військові виклики та значні витрати бюджету.