29 січня 2026, 15:49

Центральні банки скорочують закупівлі золота на тлі стрімкого зростання інвестиційного попиту

Закупівлі золота центральними банками несподівано скоротилися на 20% минулого року на тлі стрімкого зростання інвестиційного попиту, що підкреслює, як фонди та приватні інвестори все більше стають ключовим фактором рекордного зростання цін на золото. Про це повідомляє Financial Times.

Центральні банки скорочують закупівлі золота на тлі стрімкого зростання інвестиційного попиту
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними галузевої організації World Gold Council (WGC), торік обсяги купівлі золота центральними банками та іншими установами, такими як суверенні фонди та державні органи, скоротилися до 863,3 тонни, оскільки високі ціни та зростання вартості існуючих запасів стримали попит на подальшу купівлю з боку офіційного сектора.

Інвестиційний попит на золото

Однак інвестиційний попит на золото зріс на 84% до 2175 тонн порівняно з попереднім роком, що було зумовлено притоком коштів в біржові фонди, а також зростанням попиту на золоті злитки.

«Найважливішим фактором, безперечно, є інвестиційний попит. Найгіршим моментом, який може здивувати людей, є падіння попиту з боку центральних банків. Падіння попиту з боку центральних банків було повністю затьмарене зростанням інвестиційного попиту», — сказав Джон Рід, ринковий стратег WGC.

Він додав, що цього року закупівлі центральних банків можуть бути на 200 або 250 тонн менше, ніж минулого року.

Ціни на золото зросли більш ніж на 60% минулого року і вже цього року підскочили на понад 20%, перевищивши $5 500 доларів за тройську унцію 29 січня. Зростання золота було спричинено напруженістю навколо Гренландії та Ірану, а також занепокоєнням щодо зростання рівня державного боргу США.

За даними WGC, інвестиційний попит підживлювався рекордним припливом 89 млрд доларів у біржові фонди, забезпечені золотом, минулого року. Загальне зростання інвестиційного попиту більш ніж компенсувало зниження обсягів купівлі центральними банками, а також зниження попиту на ювелірні вироби, зазначив Рід.

Для центральних банків, багато з яких диверсифікують свої активи, відходячи від долара США, торішні обсяги купівлі були значно нижчими, ніж у попередні три роки, коли офіційні обсяги купівлі становили понад 1 000 тонн на рік.

Багато центральних банків використовують цільовий відсоток розподілу для управління своїми золотими запасами і за останній рік спостерігали стрибок вартості своїх позицій, що сприяло уповільненню попиту.

Сінгапур, росія та Йорданія були серед країн, чиї центральні банки повідомили про продаж золота протягом цього періоду.

Хто продовжує купувати золото?

Польща була найбільшим покупцем золота другий рік поспіль, придбавши 102 тонни. Учасники ринку вважають, що обсяг покупок Китаю, більша частина яких не повідомляється і не включена в дані WGC, є ще більшим, якщо врахувати таємні покупки.

Казахстан, Бразилія, Азербайджан і Туреччина також були серед найбільших офіційних покупців минулого року.

WGC, яка представляє гірничодобувні компанії і спонсорує GLD ETF, складає звіт про тенденції попиту, використовуючи дані консалтингової компанії Metals Focus.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
