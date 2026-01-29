Multi від Мінфін
29 січня 2026, 10:45

Уряд Німеччини погіршив економічний прогноз на 2026 рік

Уряд Німеччини прогнозує, що у 2026 і 2027 роках зростання німецької економіки буде менш значним, ніж очікувалося минулої осені. У середу, 28 січня, міністерство економіки ФРН знизило прогноз на поточний рік з 1,3% до 1,0%, на 2027-й — з 1,4% до 1,3%, пише DW.

Уряд Німеччини прогнозує, що у 2026 і 2027 роках зростання німецької економіки буде менш значним, ніж очікувалося минулої осені.
Фото: канцлер Фрідріх Мерц

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які виклики перед економікою

Представляючи новий звіт про німецьку економіку, глава міністерства Катеріна Райхе згадала про виклики, пов'язані з тарифною політикою президента США Дональда Трампа, а також про зростаючу конкуренцію з боку китайських компаній.

Читайте також: У Німеччині знову заговорили про повернення золота із США

Райхе заявила, що має намір зосередитися на вирішенні структурних проблем, щоб стимулювати економіку, і наголосила на необхідності «комплексних структурних реформ».

Серед іншого необхідно підвищити гнучкість ринку праці та компенсувати демографічні зміни через перенавчання та залучення кваліфікованих працівників з-за кордону, повідомила глава мінекономіки ФРН. Крім того, більше людей мають розпочати працювати на повну ставку.

Водночас міністерка зазначила, що уряд уже «багато чого розпочав і реалізував».

У цьому контексті вона нагадала про заплановане будівництво нових газових електростанцій для стабілізації енергопостачання, реформу «бюргергельд» у бік базового забезпечення та укладення торговельних угод ЄС з південноамериканськими країнами МЕРКОСУР та Індією.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
zephyr
zephyr
29 січня 2026, 12:49
#
Решение проблем Германии: заставить зеленых- повезти в западную Сахару, понаехавших, кто не работает и не платит налоги. И все проблемы решатся моментально.
