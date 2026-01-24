У Німеччині знову заговорили про повернення золота із США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 січня 2026, 17:00

У Німеччині знову заговорили про повернення золота із США

У Німеччині на тлі зростання напруженості трансатлантичних відносин знову спалахнули дебати навколо зберігання частини золотих резервів за кордоном. Як пише видання WELT, із закликом повернути в країну золоті резерви, що зберігаються в США, виступила депутат Європарламенту від Вільної демократичної партії (FDP) Марія-Агнес Штрак-Циммерманн.

У Німеччині на тлі зростання напруженості трансатлантичних відносин знову спалахнули дебати навколо зберігання частини золотих резервів за кордоном.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Де зберігається золото

За її словами, близько 37% німецьких золотих резервів — понад 1230 тонн загальною вартістю 164 млрд євро — знаходяться у сховищах Федерального резервного банку Нью-Йорка.

«В умовах зростання глобальної нестабільності і непередбачуваної політики президента США Дональда Трампа більше не можна вважати прийнятним, що така значна частина наших золотих резервів зберігається в США», — заявила Штрак-Циммерманн в коментарі журналу Der Spiegel.

Політик підкреслила, що Німеччина юридично залишається власником золота, проте не має повної фізичної контролюваності цих активів, що, на її думку, становить ризик, що росте, на тлі міжнародної напруженості. У зв'язку з цим Штрак-Циммерманн закликала федеральний уряд «в найкоротший термін подати чіткий графік повної репатріації німецьких золотих резервів до Німеччини».

Давня суперечка

Дискусія про репатріацію золотих резервів європейських країн із США не є новою. У Німеччині вона набула публічного розвитку ще на початку 2010-х років, коли громадянська кампанія «повернути наше золото» поставила під сумнів доцільність зберігання значної частини національних резервів за кордоном, нагадує Financial Times.

Тоді під тиском громадської дискусії Бундесбанк у 2013 році переглянув свою політику та розпочав репатріацію золота з Нью-Йорка та Парижа, перевізши 674 тонни злитків у Франкфурт. В результаті частка резервів, що зберігаються в Німеччині, було збільшено до половини загального обсягу.

Новий імпульс дискусії у Німеччині з'явився 2025 року на тлі посилення тиску президента США Дональда Трампа на Федеральну резервну систему.

Його публічні випади на адресу ФРС та заяви про можливе «примус» центробанку до зниження ставок знову порушили питання про надійність американської юрисдикції як місця зберігання іноземних резервів. Представники Асоціації платників податків Європи та низка німецьких політиків тоді заявляли про ризики для незалежності центральних банків та закликали переглянути залежність від Федрезерва як кастодіана золота.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 000antman и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами