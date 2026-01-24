У Німеччині знову заговорили про повернення золота із США

У Німеччині на тлі зростання напруженості трансатлантичних відносин знову спалахнули дебати навколо зберігання частини золотих резервів за кордоном. Як пише видання WELT, із закликом повернути в країну золоті резерви, що зберігаються в США, виступила депутат Європарламенту від Вільної демократичної партії (FDP) Марія-Агнес Штрак-Циммерманн.

Де зберігається золото

За її словами, близько 37% німецьких золотих резервів — понад 1230 тонн загальною вартістю 164 млрд євро — знаходяться у сховищах Федерального резервного банку Нью-Йорка.

«В умовах зростання глобальної нестабільності і непередбачуваної політики президента США Дональда Трампа більше не можна вважати прийнятним, що така значна частина наших золотих резервів зберігається в США», — заявила Штрак-Циммерманн в коментарі журналу Der Spiegel.

Політик підкреслила, що Німеччина юридично залишається власником золота, проте не має повної фізичної контролюваності цих активів, що, на її думку, становить ризик, що росте, на тлі міжнародної напруженості. У зв'язку з цим Штрак-Циммерманн закликала федеральний уряд «в найкоротший термін подати чіткий графік повної репатріації німецьких золотих резервів до Німеччини».

Давня суперечка

Дискусія про репатріацію золотих резервів європейських країн із США не є новою. У Німеччині вона набула публічного розвитку ще на початку 2010-х років, коли громадянська кампанія «повернути наше золото» поставила під сумнів доцільність зберігання значної частини національних резервів за кордоном, нагадує Financial Times.

Тоді під тиском громадської дискусії Бундесбанк у 2013 році переглянув свою політику та розпочав репатріацію золота з Нью-Йорка та Парижа, перевізши 674 тонни злитків у Франкфурт. В результаті частка резервів, що зберігаються в Німеччині, було збільшено до половини загального обсягу.

Новий імпульс дискусії у Німеччині з'явився 2025 року на тлі посилення тиску президента США Дональда Трампа на Федеральну резервну систему.

Його публічні випади на адресу ФРС та заяви про можливе «примус» центробанку до зниження ставок знову порушили питання про надійність американської юрисдикції як місця зберігання іноземних резервів. Представники Асоціації платників податків Європи та низка німецьких політиків тоді заявляли про ризики для незалежності центральних банків та закликали переглянути залежність від Федрезерва як кастодіана золота.