Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск «транспортного безвізу» для вантажних перевезень. Відповідні домовленості досягнуті під час першого засідання Змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень у Сараєво. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Коли запрацюють нові правила?

Сторони домовились, що з 1 січня 2027 року між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює «транспортний безвіз» для вантажних перевезень. Це означає, що двосторонні та транзитні перевезення вантажів між країнами здійснюватимуться без потреби у дозволах.

До моменту повноцінного запуску лібералізації сторони також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року.

Чому це важливо?

Зазначається, що за 10 років торгівля між країнами збільшилась у 5 разів, відповідно лібералізовані перевезення дадуть можливість ще більше нарощувати товарообіг та посилювати співпрацю.

«Це ще один крок до спрощення міжнародної логістики та інтеграції України до європейського транспортного простору. Збільшення квоти дозволів уже цього року дозволить бізнесу працювати стабільніше та прогнозованіше», — наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Нагадаємо

Україна вже має «транспортний безвіз» з Європейським Союзом та низкою країн. Загалом, географія лібералізації перевезень включає понад 35 країн. Таким чином Боснія і Герцоговина стане 36 країною в цьому переліку.

«Мінфін» писав, що Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» щонайменше до березня 2027 року.