Чи буде золото по $10 000 — прогноз Yardeni

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 січня 2026, 12:37

Чи буде золото по $10 000 — прогноз Yardeni

Поточне зростання цін на золото зумовлене ширшою «геополітичною ризиковою торгівлею», зазначає Yardeni Research, оскільки зростаюча глобальна напруженість стимулює різке зростання цін на дорогоцінні метали, базові метали та рідкісноземельні мінерали. Про це пише Investing.

Поточне зростання цін на золото зумовлене ширшою «геополітичною ризиковою торгівлею», зазначає Yardeni Research, оскільки зростаюча глобальна напруженість стимулює різке зростання цін на дорогоцінні метали, базові метали та рідкісноземельні мінерали.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що говорять у компанії

Дослідницька компанія заявила, що прогнозувала різке зростання цін на золото з початку минулого року, рух, який тепер поширився далеко за межі злитків.

«Це перетворилося на різке зростання цін на всі дорогоцінні метали, багато базових металів та рідкісноземельних мінералів», — написала Yardeni у своїй аналітичній записці.

«Все це відбувається тому, що геополітична напруженість, що зростає, стимулює гонку озброєнь, а оборонним компаніям потрібні метали для збільшення виробництва; ціни на їх акції також стрімко зростають», — додається в записці.

Ціни на метали також отримують підтримку від геополітичних перегонів у сфері штучного інтелекту, які стимулюють сплеск капітальних витрат у технологічному секторі, зазначає Yardeni.

Читайте також: Золота лихоманка: ціна металу вперше перевищила $5 000 за унцію

Сектор отримав додатковий імпульс на початку цього місяця, коли президент США Дональд Трамп запропонував збільшити витрати США на оборону до $1,5 трлн у 2027 році з $906 млрд цього року, посилаючись на те, що він назвав «тривожними та небезпечними часами».

Ця пропозиція слідує за серією геополітичних кроків, включаючи дії США у Венесуелі, переговори про розміщення американських військових баз у Гренландії та посилення військової присутності поблизу Ірану.

Зростання цін на метали поширилося на товарні ринки. Yardeni підкреслила, що ціни на олово, срібло, платину, паладій і золото перевершили ширший товарний індекс S&P GSCI з початку цього року, тоді як ETF базових металів продовжують тісно відстежувати зростання цін на промислові метали.

Yardeni зазначила, що один з ETF ринків, що розвиваються, показує сильну кореляцію з індексом спотових цін CRB на промислову сировину і зазвичай випереджає його. Компанія заявила, що почала рекомендувати перевагу в ринках, що розвиваються, в грудні минулого року, розглядаючи недавні показники як сигнал того, що ціни на сировинні товари, ймовірно, продовжать зростати.

Прогноз із золота

На цьому фоні Yardeni зберігає свій оптимістичний довгостроковий прогноз золота. «Ми, як і раніше, орієнтуємося на $6 000 до кінця цього року і $10 000 до кінця 2029 року», — заявила компанія.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами