Чи буде золото по $10 000 — прогноз Yardeni

Поточне зростання цін на золото зумовлене ширшою «геополітичною ризиковою торгівлею», зазначає Yardeni Research, оскільки зростаюча глобальна напруженість стимулює різке зростання цін на дорогоцінні метали, базові метали та рідкісноземельні мінерали. Про це пише Investing.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що говорять у компанії

Дослідницька компанія заявила, що прогнозувала різке зростання цін на золото з початку минулого року, рух, який тепер поширився далеко за межі злитків.

«Це перетворилося на різке зростання цін на всі дорогоцінні метали, багато базових металів та рідкісноземельних мінералів», — написала Yardeni у своїй аналітичній записці.

«Все це відбувається тому, що геополітична напруженість, що зростає, стимулює гонку озброєнь, а оборонним компаніям потрібні метали для збільшення виробництва; ціни на їх акції також стрімко зростають», — додається в записці.

Ціни на метали також отримують підтримку від геополітичних перегонів у сфері штучного інтелекту, які стимулюють сплеск капітальних витрат у технологічному секторі, зазначає Yardeni.

Читайте також: Золота лихоманка: ціна металу вперше перевищила $5 000 за унцію

Сектор отримав додатковий імпульс на початку цього місяця, коли президент США Дональд Трамп запропонував збільшити витрати США на оборону до $1,5 трлн у 2027 році з $906 млрд цього року, посилаючись на те, що він назвав «тривожними та небезпечними часами».

Ця пропозиція слідує за серією геополітичних кроків, включаючи дії США у Венесуелі, переговори про розміщення американських військових баз у Гренландії та посилення військової присутності поблизу Ірану.

Зростання цін на метали поширилося на товарні ринки. Yardeni підкреслила, що ціни на олово, срібло, платину, паладій і золото перевершили ширший товарний індекс S&P GSCI з початку цього року, тоді як ETF базових металів продовжують тісно відстежувати зростання цін на промислові метали.

Yardeni зазначила, що один з ETF ринків, що розвиваються, показує сильну кореляцію з індексом спотових цін CRB на промислову сировину і зазвичай випереджає його. Компанія заявила, що почала рекомендувати перевагу в ринках, що розвиваються, в грудні минулого року, розглядаючи недавні показники як сигнал того, що ціни на сировинні товари, ймовірно, продовжать зростати.

Прогноз із золота

На цьому фоні Yardeni зберігає свій оптимістичний довгостроковий прогноз золота. «Ми, як і раніше, орієнтуємося на $6 000 до кінця цього року і $10 000 до кінця 2029 року», — заявила компанія.