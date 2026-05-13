13 травня 2026, 19:43

LinkedIn планує скоротити 5% штату на тлі реорганізації бізнесу

Соціальна мережа для ділових контактів LinkedIn, яка належить корпорації Microsoft, має намір звільнити близько 5% своїх співробітників у межах нової хвилі скорочень у технологічному секторі. Про це повідомляє Reuters 13 травня.

Масштаби та причини звільнень

Компанія планує провести реорганізацію команд, змістивши фокус на ті напрямки бізнесу, що демонструють найвищі темпи зростання. За даними з офіційного сайту, глобальний штат LinkedIn налічує понад 17 500 працівників на повний робочий день. Під скорочення підпадають: близько 875 осіб. Наразі невідомо, які саме відділи зазнають найбільших змін.

Фінансові показники та роль штучного інтелекту

Звільнення відбуваються на тлі позитивних фінансових результатів. Згідно зі звітами Microsoft, у минулому кварталі дохід LinkedIn, який компанія отримує переважно від продажу інструментів для рекрутингу та платних підписок, зріс на 12% у річному вимірі. Це підтверджує: прискорення темпів зростання у 2026 році.

Джерела Reuters стверджують, що пряма причина звільнень не полягає у заміні робочих місць штучним інтелектом (ШІ). Попри це, загроза втрати роботи через розвиток ШІ залишається серйозним викликом для розробників програмного забезпечення та індустрії в цілому. Деякі лідери галузі попереджають про масове заміщення працівників технологіями. Інші топменеджери вважають, що інновації просто змінюють характер праці: багато програмістів у Кремнієвій долині вже активно використовують ШІ для автоматичної генерації коду.

Загальногалузева тенденція

Технологічні компанії продовжують кардинально змінювати свої операційні моделі. Зокрема, значні звільнення вже анонсували наступні гравці: платіжна компанія Block скорочує майже половину штату, Cloudflare звільняє близько 20% персоналу, а Meta Platforms планує нову хвилю скорочень на 20 травня.

Згідно з даними порталу Layoffs.fyi, який відстежує кадрові зміни в індустрії інформаційних технологій (ІТ), з початку 2026 року без роботи залишилися вже понад 103 тисячі фахівців. Ця цифра стрімко наближається до загального показника за весь 2025 рік, коли було зафіксовано понад 124 тисячі звільнень.

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
