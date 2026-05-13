Держава заборгувала 6 млрд групі Autostrada за ремонт доріг

Власник однієї з найбільших підрядних організацій України повідомив про ризик зупинки відновлювальних робіт на інфраструктурних об'єктах через відсутність своєчасного державного фінансування на тлі заяв уряду про швидке завершення поточних ремонтів. Про це повідомляє LIGA.net 13 травня.

Фінансові претензії підрядника

Засновник компанії Autostrada Максим Шкіль повідомив, що станом на перше червня поточного року заборгованість уряду перед його підприємством перевищить 6 млрд грн. На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він описав поточну ситуацію: чіткого розуміння термінів погашення боргу немає. Підприємець попередив про можливе заморожування робіт у разі подальшої відсутності виплат, оскільки компанія щодня фіксує збитки через несвоєчасний розрахунок за вже виконані замовлення.

Темпи робіт та урядові плани

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко раніше анонсувала швидке завершення поточних ремонтних робіт на ключових автошляхах. Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що поточні темпи ремонту доріг є найвищими з часів державної програми з масштабного будівництва. Максим Шкіль підтвердив високу інтенсивність робіт: дорожні компанії поставилися до завдання відповідально, залучивши тисячі робітників та одиниць техніки, які працювали з шостої ранку до пізньої ночі для відновлення покриття після зими.

Масштаби та методи відновлення

До початку літа виконавча влада планувала відремонтувати близько 10 млн квадратних метрів дорожнього полотна на головних магістралях. Роботи переважно виконуються ямковим методом. Такий підхід не є капітальним ремонтом, проте забезпечує головну мету: оперативно усувати значні пошкодження покриття та швидко покращувати проїзд для транспорту.

Дефіцит фінансування дорожньої галузі

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України оцінює необхідний річний бюджет на базове утримання автошляхів у 60−70 млрд грн. Однак через повномасштабну війну ці видатки були суттєво скорочені. Система фінансування галузі втратила стабільність після змін у законодавстві: ліквідації спеціального дорожнього фонду, який раніше наповнювався за рахунок акцизних зборів. Водночас після проходження зимового періоду 2025−2026 років представники влади ініціювали дискусію щодо часткового відновлення цього механізму. У парламенті розглядають можливість впровадження нових фінансових кроків: повернення близько 25% колишніх обсягів фонду на експлуатаційне утримання основних доріг.

