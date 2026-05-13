У середу, 13 травня, українські АЗС оновили цінники, продовжуючи вчорашній тренд на різноспрямований рух цін. Поки вартість бензину повзе вгору, дизель та автогаз знижуються. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
13 травня 2026, 16:49
Паливні гойдалки тривають: бензин дорожчає, дизель і автогаз дешевшають
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Зміни цін на заправках за добу
- Бензин А-95 преміум додав в ціні на 2 копійки, зафіксувавшись на позначці 77,92 грн.
- Бензин А-95 подорожчав найбільше, додавши 3 копійки. Його ціна у середньому становить 73,57 грн.
- Бензин А-92 став єдиною маркою бензину, що подешевшала. Ціна згнизилась на 3 копійки — до 67,10 грн.
- Дизельне пальне продовжує поступове зниження ціни. За добу літр «дизеля» втратив 1 копійку, його середня вартість наразі становить 87,74 грн.
- Автогаз також подешевшав на 1 копійку, оновивши середню ціну до 48,34 грн.
Читайте також: Ціни на нафту знизилися на тлі хиткого перемир’я з Іраном та очікування переговорів Трампа у Китаї
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі